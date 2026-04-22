Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω πρόσκρουσης με ζώο

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1732 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (22/04) το πρωί, έπειτα από βλάβη που υπέστη στο μπροστινό τμήμα της μηχανής, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στις 07:36 μετά τον σταθμό της Σκύδρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, έπειτα από ενέργειες του προσωπικού της εταιρείας, στις 08:16, πραγματοποιήθηκε μερική αποκατάσταση της βλάβης επιτόπου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η αμαξοστοιχία επέστρεψε με ασφάλεια έως τον σταθμό της Σκύδρας, όπου έχουν ήδη διατεθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των 10 επιβατών στον τελικό τους προορισμό με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.