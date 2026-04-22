Γεωργιάδης: Το ρουσφέτι κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις – Αστείος ο φάκελος που έχει έρθει στη Βουλή

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action24, τόνισε ότι «μετέχω σε μία κυβέρνηση και έχω ήδη πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να είναι το ρουσφέτι ή η πολιτική διαμεσολάβηση, όπως το λέω εγώ, ολοένα λιγότερο χρήσιμη και απαραίτητη στους πολίτες. Ως υπουργός Εργασίας συνέβαλα στην ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ για να βγαίνουν οι συντάξεις ευκολότερα. Ως υπουργός Υγείας έχω βάλει το «βραχιολάκι» στα νοσοκομεία για να μη χρειάζεται να παρεμβαίνει κάποιος στη σειρά του άλλου, έχουμε κάνει την κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων κλπ».

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «η γενικότερη πολιτική μου είναι να φτιάξουμε ένα κράτος που η έννοια ρουσφέτι και πολιτική διαμεσολάβηση θα είναι ολοένα και λιγότερο χρήσιμη» και πρόσθεσε:

«Το ρουσφέτι κατά τη γνώμη μου δεν είναι κατ’ ανάγκη παράνομο, δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις».

Σχετικά με τις δικογραφίες για τους 13 βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως «ούτε μία τις πράξεις στις δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν είναι παράνομη. Προβλέπω ότι θα αθωωθούν όλοι γιατί ο φάκελος που έχει έρθει στη Βουλή, είναι αστείος».

