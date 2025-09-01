Politico: Την πολιτική κρίση στη Γαλλία εκμεταλλεύεται η Μαρίν Λεπέν – Ζητά εκλογές και την παραίτηση Μακρόν

Η πολιτική σκηνή στη Γαλλία έχει μπει σε νέα φάση αναταράξεων, καθώς η Μαρίν Λεπέν επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το κλίμα αβεβαιότητας και την κρίση γύρω από την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, σημειώνει το Politico.

Παρά το γεγονός ότι της έχει απαγορευθεί η συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες, η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (RN) εμφανίζεται αποφασισμένη να οδηγήσει τις εξελίξεις, επιμένοντας σε εκλογές και ζητώντας την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Η κίνηση που δεν υπολόγισε ο Μπαϊρού

Αν ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού πίστευε ότι η ακροδεξιά ηγέτιδα θα απέφευγε να ρίξει την κυβέρνηση εξαιτίας του αποκλεισμού της από τις εκλογές, τότε έκανε ένα σοβαρό λάθος εκτίμησης.

Όπως αναφέρει το Politico, η Λεπέν και το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να ετοιμάζονται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αποπομπή του Μπαϊρού με την πρόταση μομφής στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η Λεπέν και οι συνεργάτες της δηλώνουν αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούν την κλιμακούμενη πολιτική κρίση, ζητώντας νέες βουλευτικές εκλογές και την παραίτηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μπαϊρού και ο Μακρόν, επιχειρώντας να περάσουν ένα εξαιρετικά αντιδημοφιλές πακέτο λιτότητας ύψους 43,8 δισ. ευρώ, υπολόγιζαν ότι η Λεπέν -που ελέγχει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση- δεν θα έριχνε την κυβέρνηση, όταν κάλεσαν την ψήφο εμπιστοσύνης την περασμένη εβδομάδα.

Η απάντηση της Λεπέν

Η λογική αυτού του στοιχήματος ήταν ότι, αφού η Λεπέν έχει αποκλειστεί από τις εκλογές λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση -η οποία θα εξεταστεί σε έφεση μόλις το επόμενο έτος-, δεν θα διακινδύνευε να χάσει την κοινοβουλευτική της έδρα προκαλώντας πιθανές εκλογές.

Όπως σημειώνει το Politico, η κυβέρνηση υπολόγιζε πως θα προτιμούσε να αφήσει τον Μακρόν να εισπράξει το πολιτικό κόστος των σκληρών περικοπών.

Η ίδια όμως είχε άλλη άποψη. Μόλις μία ώρα μετά την ανακοίνωση της ψήφου εμπιστοσύνης, η Λεπέν δεσμεύτηκε να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της για να ανατρέψει τον Μπαϊρού, ρίχνοντας την ευθύνη στα οκτώ χρόνια «μακρονισμού».

«Μόνο η διάλυση θα επιτρέψει πλέον στον γαλλικό λαό να επιλέξει το πεπρωμένο του, αυτό της ανάκαμψης με τον Εθνικό Συναγερμό», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

François Bayrou n’a visiblement pas compris que les Français ont pleinement conscience de la crise économique et financière dans laquelle est plongé notre pays après huit années de macronisme, crise qui s’ajoute à tant d’autres échecs mettant en péril la survie même de notre… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 25, 2025



Ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Λοράν Ζακομπελί, ήταν κατηγορηματικός: «Αυτοί οι άνθρωποι φαντάζονται ότι και οι άλλοι είναι τόσο ποταποί όσο εκείνοι».

«Αλλά αυτό δείχνει ότι δεν καταλαβαίνουν τη Μαρίν Λεπέν, που δεν είναι φτιαγμένη από το ίδιο υλικό», είπε.

Παρά τις υποθέσεις ότι ο Μπαϊρού είχε «μετρήσει» τις προθέσεις της Λεπέν πριν καλέσει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο ίδιος δυσκολεύτηκε να εξηγήσει γιατί δεν το έκανε. Σε συνέντευξη στο TF1 είπε -όχι ιδιαίτερα πειστικά- ότι δεν συνομίλησε με την αντιπολίτευση επειδή οι ηγέτες της ήταν «σε διακοπές».

Η Λεπέν απάντησε ότι δεν σταμάτησε να εργάζεται ούτε το καλοκαίρι.

Monsieur le Premier ministre, vous dites ne pas aimer la ruse… Pour ma part, je n’aime pas le mensonge. Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français au 20h de TF1, le Rassemblement national n’était pas « en vacances ». Tout le monde peut vérifier… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 27, 2025

Το αβέβαιο πολιτικό σκηνικό

Όπως επισημαίνει το Politico, και τα αριστερά κόμματα ανακοίνωσαν άμεσα ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνησή του είναι καταδικασμένη, εκτός αν συμβεί μια μαζική στροφή από αρκετούς βουλευτές.

Ο Μπαϊρού αναμένεται να συναντηθεί με τον Ζορντάν Μπαρντελά και τη Λεπέν την Τρίτη, όμως όλα δείχνουν πως δεν υπάρχει έδαφος για συμφωνία.

Αν η κυβέρνηση πέσει, ο Μακρόν θα έχει ελάχιστες επιλογές για να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού, με τις φήμες να θέλουν τον υπουργό Άμυνας, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ως πιθανό διάδοχο.

Οι επικριτές του Μακρόν υποστηρίζουν ότι δύο διαδοχικοί κεντροδεξιοί και κεντρώοι πολιτικοί απέτυχαν να βγάλουν τη χώρα από την παρατεταμένη πολιτική κρίση που προκάλεσε η αποτυχημένη απόφαση του προέδρου να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρυσι.

Μια δημοσκόπηση της Ifop μετά την ομιλία του Μπαϊρού έδειξε ότι το 63% των ερωτηθέντων θέλει επιστροφή στις κάλπες, ποσοστό που φτάνει το 86% μεταξύ των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, οι έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και νέες εκλογές ενδέχεται να οδηγήσουν σε ένα νέο κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ο ρόλος του Μπαρντελά και η «σκιά» της Λεπέν

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, έχει καλέσει επανειλημμένα τον Μακρόν να παραιτηθεί, παρά τα νομικά προβλήματα της Λεπέν – κάτι που δύσκολα θα έκανε χωρίς να του είχε δώσει η ίδια το «πράσινο φως».

Σύμφωνα με το Politico, η Λεπέν εξακολουθεί να ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τη στρατηγική επικοινωνίας του ακροδεξιού κόμματος, το οποίο προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα του μετά τις αστοχίες που σημειώθηκαν αμέσως μετά την ανακοίνωση της δικαστικής της καταδίκης.

Μία θεωρία είναι ότι η Λεπέν έχει αποδεχθεί ότι δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για την προεδρία στο άμεσο μέλλον και σκέφτεται το ενδεχόμενο να την ορίσει πρωθυπουργό ο Μπαρντελά, αν εκείνος θέσει υποψηφιότητα για το Ελιζέ και κερδίσει.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Λοράν Ζακομπελί, το διέψευσε κατηγορηματικά. «Η Μαρίν Λεπέν δεν τα παρατά ποτέ», είπε. «Δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος».

Η μάχη για την επιστροφή στις κάλπες

Αν υπάρξει νέα εκλογική αναμέτρηση -προεδρική ή κοινοβουλευτική- η Λεπέν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για να είναι υποψήφια. Όπως αποκαλύπτει το Politico, έπειτα από μια περίοδο-σοκ που ακολούθησε την απόφαση του δικαστηρίου, η ακροδεξιά ηγέτιδα άρχισε να συμβουλεύεται δικηγόρους και ειδικούς.

Οι στενοί της συνεργάτες εξετάζουν επίσης μια νομική οδό που θα της επέτρεπε να αμφισβητήσει τη συνταγματικότητα του αποκλεισμού της ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

«Εξετάζουμε προφανώς όλες τις νομικές οδούς ώστε, ακόμη και στην περίπτωση διάλυσης, η Μαρίν Λεπέν να μπορούσε να είναι υποψήφια», δήλωσε ο Μπαρντελά στο TF1 την Τρίτη. «Υπάρχει μια νομική δίοδος, και παρότι είναι στενή, η Μαρίν Λεπέν δίνει μάχη για αυτήν».