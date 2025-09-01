Χαμάς: «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση» – Καταδικάζει το σχέδιο Τραμπ για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»

Χαμάς: «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση» – Καταδικάζει το σχέδιο Τραμπ για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»
Φωτογραφία: Reuters

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς επανέλαβε σήμερα ότι η Λωρίδα της Γάζας «δεν είναι προς πώληση», μια μέρα μετά το δημοσίευμα στην Washington Post στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για την μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για να μετατραπεί η Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» – Η επ’ αμοιβή «εθελοντική» μετεγκατάσταση, τα «γκέτο» και ο αμερικανικός έλεγχος

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), το Στέιτ Ντιπάρμεντ δεν απάντησε αμέσως στο δημοσίευμα της εφημερίδας σχετικά με αυτό το σχέδιο, το οποίο δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες μετά από μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον, η οποία, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, υποτίθεται ότι θα εξέταζε ένα «πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο» για την μεταπολεμική περίοδο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σχέδιο για τη μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα»

Το σχέδιο των 38 σελίδων, το οποίο είδε η αμερικανική εφημερίδα, προβλέπει την «εθελοντική» μετεγκατάσταση των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας σε άλλες χώρες ή σε ασφαλείς περιοχές εντός του παλαιστινιακού θύλακα, η οποία έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ενώ θα ανοικοδομείται για να μετατραπεί σε τουριστικό και τεχνολογικό κέντρο.

Η παλαιστινιακή περιοχή θα τεθεί για δέκα χρόνια υπό τη διοίκηση μιας οντότητας που ονομάζεται GREAT Trust, το οποίο στη συνέχεια θα δώσει τη θέση του σε μια «μεταρρυθμισμένη και αποριζοσπαστικοποιημένη παλαιστινιακή οντότητα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όσοι συμφωνήσουν να φύγουν θα λάβουν 5.000 δολάρια σε μετρητά, καθώς και βοήθεια που καλύπτει τέσσερα χρόνια ενοικίου και έναν χρόνο τροφίμων, σύμφωνα με το σχέδιο που ανέφερε η Post.

Στους κατόχους γης θα προσφερθεί ένα «ψηφιακό κουπόνι» με αντάλλαγμα τα δικαιώματα ανάπλασης της ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με την Post.

Ο ρόλος της GHF

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το σχέδιο φέρει τον τίτλο «Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, ή GREAT Trust» (Ανασύσταση της Γάζας, Οικονομική επιτάχυνση, Καταπίστευμα Μεταμόρφωσης) και αναπτύχθηκε από την GHF.

Πίσω από το αμερικανικό σχέδιο κρύβεται η αμφιλεγόμενη οργάνωση Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σκιώδη χρηματοδότηση, η οποία άρχισε να διανέμει βοήθεια τον Μάιο.

Στις αρχές Αυγούστου, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί προσπαθώντας να λάβουν βοήθεια στη Γάζα από τότε που το GHF άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 2025. Η πλειονότητα των θυμάτων πυροβολήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν κοντά σε εγκαταστάσεις του GHF.

Η απάντηση της Χαμάς

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση», δήλωσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μπάσεμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος της μεγάλης παλαιστινιακής πατρίδας».

Παράλληλα είπε ότι «η Χαμάς και ο λαός μας απορρίπτει αυτό το σχέδιο».

Στις 4 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «αναλάβουν» την ισοπεδωμένη και λιμοκτονούσα Λωρίδα της Γάζας, και να την ανοικοδομήσουν σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» αφού επανεγκαταστήσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό αλλού.

Αυτή η δήλωση προθέσεων του Τραμπ εξόργισε πολλούς Παλαιστίνιους και ανθρωπιστικές οργανώσεις σχετικά με την πιθανή αναγκαστική μετεγκατάσταση από τη Γάζα. Το σχέδιο απορρίφθηκε από αραβικές και δυτικές χώρες, καθώς και από τον ΟΗΕ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε το σχέδιο που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι ήθελε να αναλάβει τον «έλεγχο» της Γάζας και να την μετατρέψει στη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, επαναλαμβάνοντας ότι ο πληθυσμός της περιοχής θα μπορούσε να μετακινηθεί αλλού.

«Η Χαμάς απορρίπτει όλα αυτά τα σχέδια που εκτοπίζουν τον λαό μας και κρατούν τον κατακτητή στη γη μας», δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος της Χαμάς, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

