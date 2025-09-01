Σερβία: Μειώσεις τιμών στα μεγάλα σούπερ μάρκετ επέβαλε η κυβέρνηση

Σε σημαντικές μειώσεις τιμών προχώρησαν από σήμερα μεγάλα σούπερ μάρκετ στη Σερβία εφαρμόζοντας το κυβερνητικό διάταγμα για πλαφόν στο εμπορικό κέρδος. Η σερβική κυβέρνηση στις 28 Σεπτεμβρίου αποφάσισε να περιορίσει το εμπορικό κέρδος στο 20% για περίπου 20.000 προϊόντα.

Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται όλα τα προϊόντα διατροφής (ψωμί και αρτοσκευάσματα, κρέας, γάλα και τα παράγωγα του, λαχανικά, όσπρια, κ.α.), όπως επίσης και τα οικιακά χημικά, το χαρτί, τα αξεσουάρ κουζίνας, τα είδη προσωπικής υγιεινής, τα καλλυντικά, οι παιδικές τροφές και οι πάνες. Η απόφαση αφορά εμπορικές αλυσίδες οι οποίες το 2024 είχαν τζίρο μεγαλύτερο από 38 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σίνισα Μάλι δήλωσε ότι κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι οι τιμές σήμερα το πρωί ήταν μειωμένες κατά μέσο όρο 15%. Ανέφερε μάλιστα ότι και ο ίδιος βγήκε για ψώνια και διαπίστωσε ότι εφαρμόζεται η απόφαση.

«Αγόρασα 25 προϊόντα από 23 κατηγορίες που υπόκεινται στους περιορισμούς περιθωρίου κέρδους. Πριν από τρεις ημέρες κόστιζαν 4.992 δηνάρια (42,6 ευρώ) και σήμερα πλήρωσα 4.247 δηνάρια (36,2 ευρώ) για τα ίδια προϊόντα, δηλαδή μια διαφορά 744,8 δηναρίων (6,4 ευρώ)», δήλωσε ο Σίνισα Μάλι.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα διότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση και ο κατάλληλος μηχανισμός ελέγχου της αγοράς. Ο καθηγητής Οικονομικών Λιούμποντραγκ Σάβιτς επισημαίνει σε συνέντευξή του στην σερβική δημόσια τηλεόραση RTS ότι οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες θα βρουν τρόπο να παρακάμψουν την κυβερνητική απόφαση. «Το κράτος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ούτε οι ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες έχουν λίγο-πολύ τυπική υπόσταση. Οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες είναι καλά οργανωμένες, τις έφερε στη σερβική αγορά η κυβέρνηση και δεν θα παραιτηθούν εύκολα από το υψηλό κέρδος που είχαν μέχρι σήμερα», εκτιμά ο Σάβιτς.

