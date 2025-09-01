Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός προωθείται πιο κοντά στην πόλη – Πολλοί άμαχοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Τα ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται πιο κοντά στην πόλη της Γάζας και ανατίναξαν οχήματα στα οποία είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά, ενώ από τις αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν σήμερα τουλάχιστον 19 άνθρωποι, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αυτόπτες μάρτυρες.

Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για να μετατραπεί η Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» – Η επ’ αμοιβή «εθελοντική» μετεγκατάσταση, τα «γκέτο» και ο αμερικανικός έλεγχος

Το Ισραήλ προχωρά τα σχέδιά του να θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό του την πόλη της Γάζας, την οποία θεωρεί τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παλαιστίνιοι δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έστειλαν παλιά άρματα μάχης στο ανατολικό τμήμα της συνοικίας Σέιχ Ράντουαν και τα ανατίναξαν από μακριά, με αποτέλεσμα να καταστρέψουν πολλά σπίτια και να αναγκάσουν και άλλες οικογένειες να φύγουν.

Global Sumud Flotilla: Ξεκινά ο στόλος της Ελευθερίας με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ έριξε φυλλάδια στην πόλη της Γάζας με τα οποία καλούσε τους κατοίκους να κινηθούν άμεσα προς νότο, εξηγώντας ότι θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του προς τα δυτικά.

«Οι άνθρωποι είναι σε σύγχυση: να μείνουμε και να πεθάνουμε ή να φύγουμε προς το πουθενά», σχολίασε ο Μοχαμάντ Αμπού Αμπντάλα κάτοικος της συνοικίας Σέιχ Ράντουαν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο στρατιώτη στη Γάζα – O 900ος που χάνει τη ζωή του μετα την 7η Οκτωβρίου

«Περάσαμε μια νύχτα τρόμου, οι εκρήξεις δεν σταματούσαν ποτέ και τα drones βρίσκονταν συνεχώς πάνω από την περιοχή. Πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους φοβούμενοι για τις ζωές τους, ενώ άλλοι δεν έχουν ιδέα πού να πάνε», πρόσθεσε ο 55χρονος.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι πολεμά εναντίον της Χαμάς σε διάφορες περιοχές της Γάζας και πρόσθετε ότι στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας έπληξε πολλές στρατιωτικές υποδομές και θέσεις που χρησιμοποιούνταν για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά τις προηγούμενες 24 ώρες. Από αυτούς 19, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα σε σπίτια στην πόλη της Γάζας.

Εξάλλου το υπουργείο σημείωσε ότι εννέα ακόμη άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, πέθαναν λόγω του υποσιτισμού την προηγούμενη ημέρα, ανεβάζοντας τους νεκρούς από τον λιμό σε τουλάχιστον 348, περιλαμβανομένων 127 παιδιών.

Το Ισραήλ αρνείται ότι υπάρχουν νεκροί από τον λιμό στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονται σε άλλες ιατρικές αιτίες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας χθες, Κυριακή, προκειμένου να συζητήσει μια νέα επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

