Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα 162.312 vouchers

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ για 162.312 vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Τα αποτελεσματα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου και σύμφωνα με αυτά, αποδόθηκαν συνολικά 162.312 vouchers σε οικογένειες που τα δικαιούνται για το σχολικό έτος 2025-2026.

Αναλυτικά, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, διατέθηκαν:

96.736 voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

52.908 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

12.668 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Tο ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers:

«Ανταποκρινόμαστε έμπρακτα στην ανάγκη των γονιών για την φροντίδα των παιδιών τους ώστε να μπορούν αυτοί να εργάζονται και να εξελίσσονται επαγγελματικά. Δίνουμε την αυτονόητη προτεραιότητα στην ανάγκη των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης”, υπογράμμισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με την υποβολή των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ για 162. 312 vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, η Δόμνα Μιχαηλίδου επεσήμανε, αρχικά, ότι το ΥΚΟΙΣΟ διατήρησε προϋπολογισμό 379 εκατ., ίδιο με την προηγούμενη χρονιά και τόνισε ότι, μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την ευρωπαϊκή επιτροπή, διασφάλισε την ενωσιακή χρηματοδότηση για ακόμα δύο έτη. Ενώ, παράλληλα, εξασφάλισε ίδιους εθνικούς πόρους για δύο επιπλέον έτη.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προχώρησε σε δραστική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς στο εξής το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε δύο κύκλους χωρίς να απαιτείται η ετήσια έκδοση ΚΥΑ, αλλά μόνο η πρόσκληση συμμετοχής προς τους γονείς.

Επίσης, η υπουργός σημείωσε ότι το ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers: “Διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος. Επενδύουμε στην ευημερία παιδιών και γονέων με άμεσες παρεμβάσεις. Αναζητούμε και αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παροχές. Καταφέραμε να κρατήσουμε τον ίδιο υψηλό προϋπολογισμό και να εξασφαλίσουμε πόρους για τα επόμενα χρόνια, ώστε κανείς γονιός να μη στερείται τη δυνατότητα να εργάζεται και κανένα παιδί να μην στερείται την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.

Δίνουμε προτεραιότητα στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δομές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η επένδυση στα παιδιά μας είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας”, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.»