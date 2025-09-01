Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα 162.312 vouchers

Enikos Newsroom

οικονομία

παιδικοί σταθμοί

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ για 162.312 vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Τα αποτελεσματα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου και σύμφωνα με αυτά, αποδόθηκαν συνολικά 162.312 vouchers σε οικογένειες  που τα δικαιούνται για το σχολικό έτος 2025-2026.

Αναλυτικά, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, διατέθηκαν:

  • 96.736 voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
  • 52.908 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
  • 12.668 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Tο ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers:

«Ανταποκρινόμαστε έμπρακτα στην ανάγκη των γονιών για την φροντίδα των παιδιών τους ώστε να μπορούν αυτοί να εργάζονται και να εξελίσσονται επαγγελματικά. Δίνουμε την αυτονόητη προτεραιότητα στην ανάγκη των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης”, υπογράμμισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με την υποβολή των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ για 162. 312 vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, η Δόμνα Μιχαηλίδου επεσήμανε, αρχικά, ότι το ΥΚΟΙΣΟ διατήρησε προϋπολογισμό 379 εκατ., ίδιο με την προηγούμενη χρονιά και τόνισε ότι, μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την ευρωπαϊκή επιτροπή, διασφάλισε την ενωσιακή χρηματοδότηση για ακόμα δύο έτη. Ενώ, παράλληλα, εξασφάλισε ίδιους εθνικούς πόρους για δύο επιπλέον έτη.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προχώρησε σε δραστική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς στο εξής το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε δύο κύκλους χωρίς να απαιτείται η ετήσια έκδοση ΚΥΑ, αλλά μόνο η πρόσκληση συμμετοχής προς τους γονείς.

Επίσης, η υπουργός σημείωσε ότι το ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers: “Διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος. Επενδύουμε στην ευημερία παιδιών και γονέων με άμεσες παρεμβάσεις. Αναζητούμε και αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παροχές. Καταφέραμε να κρατήσουμε τον ίδιο υψηλό προϋπολογισμό και να εξασφαλίσουμε πόρους για τα επόμενα χρόνια, ώστε κανείς γονιός να μη στερείται τη δυνατότητα να εργάζεται και κανένα παιδί να μην στερείται την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.

Δίνουμε προτεραιότητα στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δομές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η επένδυση στα παιδιά μας είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας”, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

Ένωση Ιατρών Λέσβου: Η έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών αυξάνει τις αναμονές στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Όλες οι λεπτομέρειες

Δημόσιες επενδύσεις: Πρόκληση για την κυβέρνηση το «στοίχημα» των 16,7 δισ. ευρώ

Νέος εγχυτήρας σφαιριδίων καυσίμου οδηγεί σε ρεκόρ πυρηνικής σύντηξης

Τεστ: Το βουνό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει μέρος της ασυνείδητης προσωπικότητάς σας
περισσότερα
15:10 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Συγγενείς και δυσαρεστημένοι συνεργάτες… ξεσκεπάζουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής – Ρεκόρ καταγγελιών «εκ των έσω» στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Ρεκόρ καταγγελιών καταγράφεται στην πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο...
14:11 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Επίδομα 100 ευρώ: Άρχισε η πληρωμή του σε 80.000 εργαζόμενους – Ποιοι το δικαιούνται

Άρχισε η καταβολή του επιδόματος ύψους 100 ευρώ προς τους εργαζομένους που συμμετείχαν και ολο...
12:54 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής – Η προθεσμία και η διαδικασία για την υποβολή τους

Άρχισε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ...
12:38 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάφος για τιμολόγια ρεύματος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών αν δεν μειωθεί η τιμή στη λιανική

«Αν κρίνουμε ότι οι προμηθευτές ενέργειας, οι πάροχοι, δεν μετακυλίουν αυτή τη χαμηλότερη ενέρ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix