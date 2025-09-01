Κομισιόν: Επιβεβαίωσε την παρεμβολή στο GPS του αεροπλάνου της Φον Ντερ Λάιεν

Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δημοσίευμα των Financial Times και ανέφερε ότι η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχε προορισμό την Βουλγαρία όταν το αεροσκάφος της αντιμετώπισε σκόπιμη παρεμβολή στο σύστημα GPS.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή στο GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Αντριάνα Ποντέστα.

Το αεροπλάνο της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης και η ίδια θα συνεχίσει την προγραμματισμένη περιοδεία της σε χώρες της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, τόνισε η Ποντέστα.

Επιπλέον σημείωσε ότι η Ε.Ε. έλαβε πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές οι οποίες «υποπτεύονται ότι αυτή η κραυγαλέα παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη Ρωσία».

«Γνωρίζουμε καλά ότι οι απειλές και ο εκφοβισμός αποτελούν τακτικό συστατικό των εχθρικών ενεργειών της Ρωσίας», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Και συνέχισε: «Φυσικά, η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει στις αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης ακόμη περισσότερο μετά από αυτό το περιστατικό».

Οι βουλγαρικές αρχές σε ανακοίνωση ανέφεραν ότι «το δορυφορικό σήμα που χρησιμοποιείται για την πλοήγηση GPS του αεροσκάφους διακόπηκε. Καθώς το αεροσκάφος προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης, το σήμα GPS χάθηκε».

