Financial Times: Μπλακ άουτ του συστήματος GPS στο αεροσκάφος που μετέφερε την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν – Υποψίες για ρωσικό «δάκτυλο»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο Νταβός
(Photo by FABRICE COFFRINI / AFP)

Μία παρεμβολή απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας, όπου αναμενόταν να προσγειωθεί το αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε καθώς ο πιλότος χρησιμοποίησε τους φυσικούς χάρτες, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, «έπεσε μαύρο σε όλο το σύστημα GPS της περιοχής του αεροδρομίου». Το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα όταν ο πιλότος αποφάσισε να προσγειωθεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες. Ο αξιωματούχος περιέγραψε τη διακοπή ως «αναμφισβήτητη παρεμβολή».

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ρωσική παρέμβαση, σύμφωνα με τους τρεις αξιωματούχους.

