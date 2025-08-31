Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει ακριβή σχέδια για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία – Τι είπε για τις δεσμεύσεις Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται «πολύ ακριβή σχέδια» για πιθανές αναπτύξεις στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας, αν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνευσης, εγγυήσεων που θα έχουν την πλήρη υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξή της στους Financial Times που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

“Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι υψίστης σημασίας και απολύτως κρίσιμες”, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. “Έχουμε έναν σαφή οδικό χάρτη και είχαμε μια συμφωνία στον Λευκό Οίκο … και οι εργασίες αυτές προχωρούν πολύ καλά”.

Η φον ντερ Λάιεν μίλησε ενώ βρισκόταν σε περιοδεία σε ανατολικά κράτη της ΕΕ που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία αυτό το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια της οποίας εστιάζει στις προσπάθειες αύξησης των εθνικών αμυντικών δαπανών και ενίσχυσης της στρατιωτικής ετοιμότητας της ηπείρου.

Οι δηλώσεις της έγιναν εν μέσω του σχεδιασμού για μια συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών αυτή την εβδομάδα, κατά την οποία πρόκειται να σταθεροποιήσουν τις εθνικές δεσμεύσεις τους έναντι της δυτικής δύναμης.

Είπε ότι οι πρωτεύουσες εργάζονται πάνω σε σχέδια για “μια πολυεθνική [ανάπτυξη] στρατευμάτων και την υποστήριξη των Αμερικανών”.

“Ο πρόεδρος Τραμπ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχει [μια] αμερικανική παρουσία ως μέρος του backstop”, είπε. “Αυτό ήταν πολύ σαφές και επιβεβαιώθηκε επανειλημμένα”, είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Ουκρανία έχει απαιτήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς υποστηρικτές της, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων στο έδαφος, ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του τρεισήμισι ετών πολέμου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα στρατεύματα πρόκειται να περιλαμβάνουν δυνητικά δεκάδες χιλιάδες προσωπικό υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, υποστηριζόμενο από τη βοήθεια των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου και των μέσων πληροφοριών και επιτήρησης. Η ρύθμιση αυτή συμφωνήθηκε σε συνάντηση μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανώτερων Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Αυτοί που συναντήθηκαν με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Παρίσι την Πέμπτη μετά από πρόσκληση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για να συνεχίσουν τις συζητήσεις υψηλού επιπέδου, δήλωσαν στους FT τρεις διπλωμάτες που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια. Στην συνάντηση αναμένεται να παραστούν, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.