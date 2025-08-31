Στέφανος Μιχαήλ – Νάταλι Κάτερ: Παντρεύτηκαν στην Κύπρο – Φωτογραφίες και Βίντεο

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Στέφανος Μιχαήλ Νάταλι Κάτερ
Φωτογραφία: Instagram/tasgartilia

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν σήμερα (31/8) στην Κύπρο ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί περίπου 6 χρόνια και το απόγευμα της Κυριακής ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που ανήρτησαν φίλοι του ζευγαριού στο Instagram, βλέπουμε ότι οι δυο τους τήρησαν τα γαμήλια κυπριακά έθιμα, με μουσικούς να παίζουν παραδοσιακά τραγούδια στα σπίτια όπου ετοιμάζονταν.

 

Η Νάταλι Κάτερ έμοιαζε με πριγκίπισσα μέσα στο εντυπωσιακό νυφικό της και έλαμπε από ευτυχία στο πλευρό του Στέφανου Μιχαήλ, ο οποίος δεν σταμάτησε να χαμογελάει.

 

Καλεσμένος τον περασμένο Νοέμβριο στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ο Στέφανος Μιχαήλ είχε εξομολογηθεί πως: «Είμαστε πέντε χρόνια μαζί με τη Νάταλι Κάτερ. Είναι στα σχέδια μας η δημιουργία οικογένειας. Έρχεται σιγά – σιγά και αυτό. Δεν με φοβίζει τόσο το να αποκτήσω οικογένεια, όσο το να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά με βάση το τι συμβαίνει πλέον γύρω μας».

Τον Ιούλιο το ζευγάρι με ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε στα προφίλ του στο Instagram, ανακοίνωσε πως παντρεύεται.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalie Kader ♌️ (@kadernat)

Χθες, η Νάταλι Κάτερ έγραψε σε post της στην πλατφόρμα: «Διανύσαμε μακρύ δρόμο, περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, μα φτάσαμε μαζί στο τέρμα..! Και εκεί μας περιμένει η αρχή».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalie Kader ♌️ (@kadernat)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Καιρός: Πολύ καλές συνθήκες σε όλη την χώρα με τοπικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Γυναίκα προειδοποιεί όσους τρώνε πολύ τόνο – «Έπαθα δηλητηρίαση από υδράργυρο»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα δύο κουτάλια στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:49 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: Στην παραλία με την 2 ετών κόρη της – «Είμαστε κι εμείς που μαζεύουμε ακόμα καλοκαίρι»

Μπορεί σήμερα (31/8) να τελειώνει τυπικά το καλοκαίρι, ωστόσο ο καλός καιρός συνεχίζει να R...
19:25 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ανθή Βούλγαρη: «Το καλύτερο δώρο για τον μικρό μας Μάριο…» – Η πρώτη ανάρτηση στο Instagram μετά την βάπτιση του γιου της

Τον γιο τους βάπτισαν πριν από λίγες ημέρες η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης στο Πή...
18:42 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Μαίρη Συνατσάκη: «Είμαι ταυτόχρονα κουρέλι και τρισευτυχισμένη…» – Η εξομολόγηση για την γονεϊκότητα με «άρωμα» καλοκαιριού

Πολλοί είναι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που σήμερα (31/8) αποχαιρετούν το φετι...
18:26 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ήβη Αδάμου: Το roadtrip με τον Μιχάλη Κουϊνέλη και την κόρη τους – Φωτογραφίες

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουϊνέλης είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια, ενώ ο ερχομός της κόρης του...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix