Στέφανος Μιχαήλ – Νάταλι Κάτερ: Παντρεύτηκαν στην Κύπρο – Φωτογραφίες και Βίντεο

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν σήμερα (31/8) στην Κύπρο ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί περίπου 6 χρόνια και το απόγευμα της Κυριακής ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που ανήρτησαν φίλοι του ζευγαριού στο Instagram, βλέπουμε ότι οι δυο τους τήρησαν τα γαμήλια κυπριακά έθιμα, με μουσικούς να παίζουν παραδοσιακά τραγούδια στα σπίτια όπου ετοιμάζονταν.

Η Νάταλι Κάτερ έμοιαζε με πριγκίπισσα μέσα στο εντυπωσιακό νυφικό της και έλαμπε από ευτυχία στο πλευρό του Στέφανου Μιχαήλ, ο οποίος δεν σταμάτησε να χαμογελάει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Prodromos St. – Michalis Vr. (@tasgartilia)

Καλεσμένος τον περασμένο Νοέμβριο στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ο Στέφανος Μιχαήλ είχε εξομολογηθεί πως: «Είμαστε πέντε χρόνια μαζί με τη Νάταλι Κάτερ. Είναι στα σχέδια μας η δημιουργία οικογένειας. Έρχεται σιγά – σιγά και αυτό. Δεν με φοβίζει τόσο το να αποκτήσω οικογένεια, όσο το να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά με βάση το τι συμβαίνει πλέον γύρω μας».

Τον Ιούλιο το ζευγάρι με ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε στα προφίλ του στο Instagram, ανακοίνωσε πως παντρεύεται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalie Kader ♌️ (@kadernat)

Χθες, η Νάταλι Κάτερ έγραψε σε post της στην πλατφόρμα: «Διανύσαμε μακρύ δρόμο, περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, μα φτάσαμε μαζί στο τέρμα..! Και εκεί μας περιμένει η αρχή».