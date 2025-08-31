Ήβη Αδάμου: Το roadtrip με τον Μιχάλη Κουϊνέλη και την κόρη τους – Φωτογραφίες

Ήβη Αδάμου
Φωτογραφίες: Instagram/iviadamou_

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουϊνέλης είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια, ενώ ο ερχομός της κόρης τους, Ανατολής, τον Ιούνιο του 2018, γέμισε με ευτυχία την ζωή τους. Φυσικά, απόλυτη προτεραιότητα του ζευγαριού είναι το παιδί τους, στο οποίο δίνουν όλη την προσοχή και την αγάπη τους. Η τραγουδίστρια με αναρτήσεις της στο προφίλ της στο Instagram, το μεσημέρι της Κυριακής (31/8), αποκάλυψε πως με την οικογένειά της πάνε σήμερα ένα ταξίδι με το αυτοκίνητό τους.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε πως την οδήγηση έχει αναλάβει ο Μιχάλης Κουϊνέλης, με την Ήβη Αδάμου να βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού. Φυσικά, σε πίσω θέση του αυτοκινήτου τους είναι η 7 ετών Ανατολή.

Ήβη Αδάμου Μιχάλης Κουϊνέλης
Φωτογραφία: Instagram/iviadamou_

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, η τραγουδίστρια μιλώντας για την μητρότητα, είχε εξομολογηθεί πως: «Κοίταξε, εγώ πάντα ήθελα να γίνω νέα μανούλα. Μου ήρθε η ευκαιρία, αλλά προφανώς μου το έβγαλε και ο Μιχάλης. Αν δεν είσαι σε μια σχέση που να νιώθεις ασφάλεια, να νιώθεις καλά και σίγουρη, δεν νομίζω ότι μπορείς εύκολα να πάρεις αυτή την απόφαση.

Γιατί είναι πολύ σημαντική απόφαση και όσο μεγαλώνω, γιατί μεγαλώνω μαζί με την Ανατολή, συνειδητοποιώ κάθε μέρα πόσο σημαντικοί ρόλοι είναι αυτοί της μαμάς και του μπαμπά».

Ήβη Αδάμου
Φωτογραφία: Instagram/iviadamou_

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κουϊνέλης καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, είχε αναφερθεί στο γεγονός πως με την Ήβη Αδάμου και την κόρη τους ζουν στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, είχε πει ότι: «Το ότι ζούμε στην Αλεξανδρούπολη με έχει γλιτώσει από τα πάντα. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται έξω από τον πανέμορφο μικρόκοσμο που έχω φτιάξει, ασχολούμαι μόνο με πράγματα που μου αρέσουν κι αυτό εμένα μου αρκεί. Είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας από εκεί, όντως σε αυτό χάνουμε αλλά νιώθω ότι κερδίζουμε σε άλλα».

«Θεωρώ παλικαριά της Ήβης το ότι μπήκε στη διαδικασία να μείνουμε στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νιώθω ότι της κάνει καλό κι εκείνης. Αν ζούσαμε στην Αθήνα, θα χανόμασταν σε ανούσια πάρτι και συζητήσεις των celebrities χωρίς νόημα, δεν θα κάναμε κάτι ουσιαστικό. Στα εύκολα όμως δεν είναι κανένας νικητής, ο νικητής είναι στα δύσκολα και η Ήβη είναι μαχήτρια», είχε προσθέσει.

