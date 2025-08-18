Ήβη Αδάμου – Μιχάλης Κουινέλης: Παρακολούθησαν συναυλία στο Λονδίνο με την 7χρονη κόρη τους – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης
Φωτογραφία: iviadamou_ / Instagram

Ένα ξεχωριστό ταξίδι πραγματοποίησαν η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης, έχοντας φυσικά μαζί τους την 7χρονη κόρη τους, Ανατολή.

Ήβη Αδάμου – Μιχάλης Κουινέλης: Οικογενειακές στιγμές στα χιόνια με την κόρη τους – Δείτε φώτο

Ο προορισμός ήταν το Λονδίνο, εκεί όπου το διάσημο γυναικείο συγκρότημα της K-pop, οι Blackpink, ανέβηκε στη σκηνή του ιστορικού Wembley Stadium.

Η μικρή Ανατολή είναι ένθερμη θαυμάστρια του group, και έτσι οι γονείς της αποφάσισαν να της χαρίσουν την εμπειρία να παρακολουθήσει ζωντανά το αγαπημένο της μουσικό σχήμα.

Μάλιστα, η Ήβη Αδάμου δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι τους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

 

ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:00 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Σοφία Παυλίδου: Ποζάρει με το μπικίνι της ξαπλωμένη στα βράχια με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Η Σοφία Παυλίδου ανέβασε την Δευτέρα (18/8) στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σε...
17:13 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Evangelia: Η στιγμή που της κάνει πρόταση γάμου ο σύντροφός της – Το ιδιαίτερο δαχτυλίδι

Πρόταση γάμου δέχτηκε τον Μάρτιο από τον σύντροφό της, η Evangelia. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ...
16:33 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Σταρόβας: «Έλεγα ότι δεν θέλω να με λυπούνται, να νιώθουν άσχημα»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ήταν το πρωί της Δευτέρας (18/8) ο Δημήτρης Στ...
15:01 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Γιώργος Σουξές: «Θέλω να κερδίσω το Τζόκερ, να μην κάνω τίποτα και να αράξω σε μία παραλία»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε ο Γιώργος Σουξές, η οποία προβλήθηκε το ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο