Ήβη Αδάμου – Μιχάλης Κουινέλης: Παρακολούθησαν συναυλία στο Λονδίνο με την 7χρονη κόρη τους – ΦΩΤΟ

Ένα ξεχωριστό ταξίδι πραγματοποίησαν η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης, έχοντας φυσικά μαζί τους την 7χρονη κόρη τους, Ανατολή.

Ο προορισμός ήταν το Λονδίνο, εκεί όπου το διάσημο γυναικείο συγκρότημα της K-pop, οι Blackpink, ανέβηκε στη σκηνή του ιστορικού Wembley Stadium.

Η μικρή Ανατολή είναι ένθερμη θαυμάστρια του group, και έτσι οι γονείς της αποφάσισαν να της χαρίσουν την εμπειρία να παρακολουθήσει ζωντανά το αγαπημένο της μουσικό σχήμα.

Μάλιστα, η Ήβη Αδάμου δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι τους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.