«Casa de papel» αλά Τσαφούλιας

Enikos Newsroom

Media

Σωτήρης Τσαφούλιας

Μετά το «Έτερος εγώ» και τις «17 κλωστές» ο Σωτήρης Τσαφούλιας επιστρέφει στην Cosmote TV σκηνοθετώντας τη «ληστεία του αιώνα», σύμφωνα με την Reallife.

Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Η σειρά έξι επεισοδίων «Ριφιφί» εκτυλίσσεται στη δεκαετία του ’90 με θέμα τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα -στην τράπεζα Εργασίας στην Καλλιρρόης- και που μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστη.

Βασισμένο σε πραγματικά στοιχεία, το σενάριο υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή. Στο «Ριφιφί» πρωταγωνιστούν oι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Ευαγγελία Μουμούρη και Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:45 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

ΑΝΤ1: Δράση και ανατροπές

Σταθερά στη μυθοπλασία επενδύει και φέτος ο όμιλος ΑΝΤ1 με συνολικά επτά σειρές, ενώ κλίνει πρ...
14:12 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Mega: Πέντε σειρές, κανείς… αθώος

Με τον πέμπτο κύκλο της σειράς «Η γη της ελιάς», άλλες τέσσερις θα διεκδικήσουν την προτίμηση ...
13:17 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Star: Με υψηλό IQ και… φαντάσματα

Με δύο κωμικές σειρές «χτυπά» το Star, σύμφωνα με την Reallife. Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ...
12:10 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

ΕΡΤ: Με 11 σειρές τινάζει την μπάνκα στον αέρα

Με πλούσια και ανανεωμένη «σοδειά» συνολικά 11 σειρών μπαίνει η ΕΡΤ στη νέα σεζόν, σύμφωνα με ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο