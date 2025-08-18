Στις 18 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια της Σελήνης στον Καρκίνο, τέσσερα ζώδια θα λάβουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν. Αυτή η ημέρα είναι γεμάτη με συναίσθημα και διαίσθηση.

Θα αισθανόμαστε πολύ ευαίσθητοι κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης της Σελήνης στον Καρκίνο, και αυτό σημαίνει ότι θα αντιληφθούμε εύκολα τα σημάδια που είναι γύρω μας.

Τέσσερα ζώδια ειδικότερα θα κατανοήσουν κάτι πολύ έντονο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και αυτό είναι ότι έχουμε τη δύναμη — τη δύναμη να αλλάξουμε τη ζωή μας, τη δύναμη να βοηθήσουμε τους άλλους και τη δύναμη να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Όλα στη ζωή μας αυτή τη στιγμή δείχνουν προς τη θετική σκέψη.

Αν ενσωματώσουμε αυτή την ιδέα στη ζωή μας, η δύναμη απλώς μεγαλώνει και μεγαλώνει.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν

Καρκίνος

Λέων

Παρθένος

Τοξότης

Καρκίνος

Αυτή είναι η Σελήνη σας, Καρκίνε, και στις 18 Αυγούστου, σας μιλάει απευθείας, κάτι που πραγματικά χρειάζεστε.

Έχετε ανάγκη από σύνδεση, και δεν την έχετε βρει ακόμα, οπότε κάτι πρέπει να αλλάξει.

Αν ακούσετε τα μηνύματα στα όνειρά σας, ίσως βρείτε μεγάλη κατανόηση για το τι συμβαίνει μαζί σας τελευταία. Οποιαδήποτε συναισθήματα απογοήτευσης ή απώλειας τώρα αντιμετωπίζονται από την ψυχή σας. Αυτό σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο.

Η δύναμη που αισθάνεστε αυτή τη Δευτέρα είναι κάτι με το οποίο μπορείτε να εργαστείτε, γιατί όλα τα σημάδια προέρχονται από μέσα σας.

Είστε εξοικειωμένοι με αυτό το συναίσθημα, και κάθε φορά που το βιώνετε, νιώθετε ότι μπορείτε να πετύχετε μεγάλα πράγματα, και πράγματι μπορείτε. Τολμήστε το!

Λέων

Δεν είστε συνήθως το άτομο που ψάχνει για σημάδια, Λέοντα, αλλά κάποιες φορές κάτι σας χτυπά και δεν μπορείτε να το αγνοήσετε. Στις 18 Αυγούστου, θα διαπιστώσετε έντονη δράση, και μέσα σε αυτή τη δράση, θα ανακαλύψετε κάτι εκπληκτικό για τον εαυτό σας.

Κατά τη διάρκεια της Σελήνης στον Καρκίνο, έχουμε την τάση να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί να συγχωρήσουμε, ακόμα και τον εαυτό μας.

Οπότε, αν προσπαθούσατε να αποφύγετε κάτι που έχετε κάνει, μην ανησυχείτε. Αυτή την ημέρα, θα το αντιμετωπίσετε, θα το συγχωρήσετε και θα προχωρήσετε.

Το σύμπαν σας προμηθεύει με ακόμα περισσότερη θάρρος απ’ ό,τι συνήθως, που σημαίνει ότι θα μπορείτε να κοιτάξετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και να ξέρετε ότι κάνετε το σωστό.

Η δράση μιλάει πιο δυνατά από τα λόγια για εσάς, Λέοντα. Και τώρα, είναι η ώρα να προχωρήσετε με αυτοαγάπη.

Παρθένος

Περιμένατε κάποιον στη ζωή σας να σας δώσει προσοχή, και πραγματικά δεν φαίνεται ότι αυτό το άτομο ενδιαφέρεται καν. Ίσως να έχει προχωρήσει, και αυτό μπορεί να σας στεναχωρήσει, αλλά όχι για πολύ.

Στις 18 Αυγούστου, η Σελήνη στον Καρκίνο φέρνει το συναίσθημα με έναν εκπληκτικό τρόπο, και όλα φαίνονται να είναι γεμάτα από αυτοεκτίμηση. Τι έγινε αν αυτό το άτομο έχει προχωρήσει; Θα σκέφτεστε αυτόν/αυτήν για πάντα; Όχι.

Και έτσι, η δύναμη εμφανίζεται όταν αφήνετε τα πάντα να φύγουν.

Έχετε ένα σωρό πράγματα που θέλετε να κάνετε, και δεν χρειάζεστε το βάρος ενός ατόμου που δεν είναι ολοκληρωτικά εκεί για εσάς. Η δύναμή σας βρίσκεται στο πώς προχωράτε με χάρη και ευκολία.

Τοξότης

Είστε άτομο που εμπιστεύεται τη διαίσθησή του αρκετά για να τα χρησιμοποιεί όταν είναι απαραίτητο, και στις 18 Αυγούστου, αυτό είναι σίγουρα απαραίτητο. Οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα σας, όχι έξω, περιμένοντας να τις αντιληφθείτε.

Εσείς είστε εκείνοι που μετακινούν την χρονική γραμμή αυτή τη μέρα, Τοξότες.

Η δύναμη που συναντάτε είναι η δύναμη που σας ωθεί μπροστά και μέσα σε αυτό που αγαπάτε περισσότερο: τη δημιουργικότητα.

Αν μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι, τότε είστε ευτυχισμένοι Τοξότες. Νιώθετε συναισθηματικά συνδεδεμένοι με αυτή τη Σελήνη στον Καρκίνο, και ενώ σας προσγειώνει και σας κρατάει νηφάλιους, σας εμπνέει επίσης άγρια και σας προετοιμάζει να κάνετε αυτό που αγαπάτε περισσότερο.