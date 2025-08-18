Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025: Καρκίνοι, κρυφές αλήθειες είναι έτοιμες να βγουν στην επιφάνεια

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (18/08/2025)

Κριός

Κριέ, η αποστολή της ζωής σου, είτε την πετύχεις σήμερα είτε αυτό που θεωρείς ότι είναι ο σκοπός σου, έχει βάρος.

Ο κόσμος χρειάζεται τα σταθερά σας χέρια και την ακλόνητη δέσμευσή σας στις 18 Αυγούστου, όχι τη χαμένη ανάσα σας σε κούφιες συζητήσεις. Κλειδώστε τις προθέσεις σας, σχεδιάστε τα βήματά σας και αφήστε κάθε κίνηση να είναι σκόπιμη.

Ταύρος

Ταύρε, μπορεί να νιώθεις ότι σήμερα νιώθεις μπερδεμένος ανάμεσα στο πρακτικό και το μυστηριώδες.

Οι επιφανειακοί περισπασμοί μπορεί να σας δελεάσουν, αλλά η ψυχή σας λαχταρά μια βαθύτερη γνώση για το τι πραγματικά θέλει στο τώρα και για το μέλλον.

Η σαφήνεια δεν θα προέρχεται πάντα από τη δράση στις 18 Αυγούστου, αλλά από την παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτει η διαίσθησή σας πέρα από τα λόγια.

Δίδυμοι

Δίδυμοι, πού και πού, οι “άγριες γάτες” σαν εσάς έχουν την ανάγκη να νιώθουν τη φωτιά να καίει στις φλέβες τους, αλλά να έχετε επίγνωση του πειρασμού να αρπάξετε κάθε ευκαιρία που θα βρεθεί στο δρόμο σας.

Το να ξεκινάτε πάρα πολλά έργα ταυτόχρονα μπορεί να σας κάνει να νιώθετε σαν μια δύναμη της φύσης, αλλά στις 18 Αυγούστου, μπορεί επίσης να διασκορπίσει τη δύναμή σας σε χίλια κομμάτια, αφήνοντάς σας εξαντλημένους. Πάρτε ένα χάπι χαλάρωσης και αναπνεύστε.

Καρκίνος

Καρκίνε, αν διστάζεις, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι είσαι παγιδευμένος ανάμεσα σε αυτά που λες και σε αυτά που νιώθεις.

Αγκαλιάστε τη ρευστότητα του εσωτερικού σας κόσμου στις 18 Αυγούστου. Το σημερινό ωροσκόπιο αποκαλύπτει ότι κρυφές αλήθειες είναι έτοιμες να βγουν στην επιφάνεια.

Λέων

Λέοντα, το φυσικό σου χάρισμα ενισχύεται από ένα νέο κύμα ιδεών και ένα απίστευτο χιούμορ. Οι άνθρωποι έλκονται από την ενέργειά σου και το λαμπρό σου όραμα για το τι είναι δυνατό.

Ωστόσο, στις 18 Αυγούστου, αφιερώστε χρόνο για να αποσυρθείτε εσωτερικά και να συλλογιστείτε. Υπάρχει σοφία στους ήσυχους χώρους που θα εμβαθύνει τη δημιουργική σας φλόγα.

Παρθένος

Παρθένε, οι λεπτομέρειες και οι αποχρώσεις τραβούν την προσοχή σου και το μυαλό σου ευδοκιμεί στην αποκωδικοποίηση ανεπαίσθητων σημάτων.

Ωστόσο, μην παραβλέψετε τη δύναμη της φαντασίας και της διαίσθησης που σας ωθούν σε γνώσεις πέρα από τη λογική. Η εξισορρόπηση της καθαρής σκέψης με την ήρεμη περισυλλογή στις 18 Αυγούστου θα ξεκλειδώσει απροσδόκητες λύσεις.

Ζυγός

Ζυγέ, ξύπνα από την παραισθησιογόνο ομίχλη που στροβιλίζεται γύρω από το μυαλό σου, θολώνοντας τα σχέδιά σου προτού προλάβουν να πάρουν πλήρη μορφή.

Αυτή η καθημερινή ομίχλη των ατελείωτων ονείρων ή των λαμπερών «τι θα γινόταν αν» μπορεί να σας φανεί μεθυστική στις 18 Αυγούστου, σαν να παρασύρεστε σε μια θάλασσα από πιθανότητες.

Σκορπιός

Σκορπιέ, φρόντισε να μην αφήσεις τον εαυτό σου να στριμωχτεί σε ευθύνες στη δουλειά.

Αν αναλάβετε εργασίες που σας φαίνονται βαριές στις 18 Αυγούστου, δηλώστε ακριβώς τι χρειάζεστε για να ευδοκιμήσετε. Ποια προσωπικά όρια μπορείτε να θέσετε τώρα για να προστατεύσετε τη δημιουργική σας ενέργεια στην εργασία;

Τοξότης

Η περιπέτεια του Τοξότη καλεί τις σκέψεις σας προς τα έξω, σε νέες ιδέες και νέα πρόσωπα. Ωστόσο, παραδόξως, μια ευγενική πρόσκληση έρχεται από μέσα σας για να ηρεμήσετε.

Ήρθε η ώρα να ονειρευτείτε και να εγκαταλείψετε την ανάγκη να είστε πάντα σε κίνηση στις 18 Αυγούστου.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, προετοιμάσου για νέες προκλήσεις που θα διευρύνουν τα όριά σου και θα ξυπνήσουν κομμάτια του εαυτού σου που έχουν ξεχαστεί εδώ και καιρό.

Αυτός ο μαραθώνιος ή η νέα ευκαιρία που αναβάλλατε πριν από τις 18 Αυγούστου, αυτή που περίμενε σιωπηλά στη λίστα υποχρεώσεών σας, είναι ένα ισχυρό σύμβολο της ανθεκτικότητας και της δέσμευσής σας στον εαυτό σας.

Υδροχόος

Υδροχόε, οι ιδέες σου κυματίζουν προς τα έξω. Η καινοτομία είναι το χάρισμά σου σήμερα και βλέπεις μοτίβα εκεί που οι άλλοι βλέπουν χάος.

Ιχθύες

Ιχθύες, μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να ανακαλύψετε ξανά τι σημαίνει για εσάς το σπίτι. Ποιοι χώροι, τελετουργίες ή σχέσεις σας φέρνουν ηρεμία και αποκαθιστούν το πνεύμα σας; Τι είδους περιβάλλον επιτρέπει στα όνειρά σας να αναπνέουν και στα συναισθήματά σας να ρέουν ελεύθερα;

Απαντώντας σε αυτά τα ερωτήματα , ίσως διαπιστώσετε ότι το σπίτι έχει να κάνει λιγότερο με τούβλα και τοίχους και περισσότερο με την ιερότητα που δημιουργείτε όπου κι αν επιλέξετε να βρίσκεστε.