Χανιά: Ο 56χρονος μαχαίρωσε 10 φορές την σύντροφό του – Την χτύπησε και με καρέκλα 

Συνολικά 10 μαχαιριές δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (15/08) στα Χανιά, η 45χρονη σύντροφος του 56χρονου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ της Παρασκευής όταν η 45χρονη και ο 56χρονος σύντροφό της άρχισαν να καβγαδίζουν έντονα στο σπίτι τους σε περιοχή του δήμου Αποκόρωνα. Η μια κουβέντα έφερε την άλλη και κάποια στιγμή ο 56χρονος πήρε μια καρέκλα και άρχισε να την χτυπά.

Τότε η γυναίκα στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τα χέρια του, βγήκε από το σπίτι και μπήκε μέσα στο αμάξι. Όμως εκείνος την ακολούθησε κρατώντας ένα μαχαίρι, με το οποίο της επιτέθηκε 10 φορές προκαλώντας της τραύματα στα χέρια και στα πλευρά, σύμφωνα με το cretapost.gr.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.

Την ίδια ώρα ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου του άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στη συνέχεια ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.