Τουρκία: Η φωτιά στα Δαρδανέλια «πνίγει» με καπνό σχεδόν όλο το Αιγαίο και την Αττική – Η ανάρτηση Κολυδά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πηγή: Twitter

Έντονη μυρωδιά καμένου υπάρχει σε πολλές περιοχές του Αιγαίου, ενώ φτάνει μέχρι και την ανατολική Αττική, όπως γράφουν χρήστες των social media σε διάφορες ομάδες που γίνονται αναφορές για φωτιές, εκφράζοντας την ανησυχία τους.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Twitter, ο καπνός και η μυρωδιά δεν προέρχονται από κάποια πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, αλλά από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία.

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που είναι έντονη και στην Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα.

Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα».

 

