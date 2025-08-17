«Behemoth»: Ο Πέδρο Πασκάλ σε τελικές συζητήσεις για ακόμη μία φιλόδοξη παραγωγή

Έπειτα από μία εξαιρετική χρονιά που περιλάμβανε μια υποψηφιότητα για Emmy και τη συμμετοχή του σε ταινία της Marvel Studios, ο Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), δεν δείχνει σημάδια κόπωσης.

Ο Χιλιανός σταρ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Behemoth!» της Searchlight Pictures, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τόνι Γκιλρόι (Tony Gilroy). Αν και η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, πηγές κοντά στην παραγωγή αναφέρουν ότι ο Πασκάλ επιθυμεί διακαώς να αναλάβει τον ρόλο και οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο.

Παρόλο που οι λεπτομέρειες για την πλοκή είναι προς το παρόν ασαφείς, ο διάσημος σκηνοθέτης έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι η ταινία επικεντρώνεται γύρω από έναν τσελίστα.

Σύμφωνα με το Deadline, θα είναι επίσης στην παραγωγή μαζί με τη Σάνε Βόλενμπεργκ (Sanne Wohlenberg).

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο στο Λος Άντζελες, ενώ τα σχέδια για την κυκλοφορία της φιλόδοξης παραγωγής θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ο Πασκάλ διανύει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο καλοκαίρι, με τη συμμετοχή του στις ταινίες της Α24, «Materialists» σε σκηνοθεσία Σελίν Σονγκ (Celine Song) και «Eddington» του Άρι Άστερ (Ari Aster), καθώς και στο «Fantastic Four: First Steps» της Marvel.

Και τα τρία έργα έλαβαν ευρεία αναγνώριση από τους κριτικούς. Η ρομαντική κομεντί της Σονγκ σημείωσε το τρίτο καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της A24, ενώ το «Fantastic Four: First Steps» κατέγραψε το υψηλότερο άνοιγμα για ταινία της Marvel Studios μέσα στο έτος. Παράλληλα, έδωσε το έναυσμα για την επόμενη φάση του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel.

Ο Πασκάλ ολοκλήρωσε πρόσφατα και τα γυρίσματα της νέας ταινίας των Avengers, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το 2026. Σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσο, το καστ του «Avengers: Doomsday» είναι γεμάτο αστέρες του Χόλυγουντ, μεταξύ των οποίων οι Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston), Πολ Ραντ (Paul Rudd) και Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan).

Επίσης, μέσα στον επόμενο χρόνο, ο σταρ θα επιστρέψει στο ρόλο του Din Djarin για το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu».

