Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Ένας 20χρονος άνδρας από την Φλόριντα σώθηκε χάρη στον σταυρό που φορούσε στο στήθος του.

Ο Άινταν Πέρι βρισκόταν στο σπίτι του φίλου του όταν πυροβολήθηκε κατά λάθος στο στήθος από ένα πιστόλι τον Ιούνιο, ανέφερε το FOX 25 . Ο Πέρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο HCA Florida Ocala και στο χειρουργείο.

Φορούσε τον χρυσό σταυρό, ο οποίος οι γιατροί πιστεύουν ότι ανέκοψε την πορεία της σφαίρας, γλιτώνοντας τα κύρια όργανά του από σοβαρό τραυματισμό. Η σφαίρα μπήκε στο στήθος του Πέρι και βγήκε κοντά στη μασχάλη του.

Ο Πέρι είπε στο FOX 35 ότι νόμιζε ότι θα πέθαινε αφού κοίταξε κάτω και είδε «τόνους αίματος». «Είναι απλώς μια υπενθύμιση τώρα – να μην σταματάς ποτέ να πιστεύεις», είπε ο Πέρι.

«Συνέχισε να πιστεύεις και ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός» τόνισε.

Είπε ότι ενώ θεωρούσε τον εαυτό του θρησκευόμενο πριν από αυτό, η πίστη του έχει μόνο ενισχυθεί από τότε που συνέβη το περιστατικό.

Ο Khafra Garcia Henry, χειρουργός τραυμάτων που χειρούργησε τον Perry, είπε ότι ο 20χρονος είναι «ένας πολύ τυχερός νέος άνθρωπος γιατί αν η αλυσίδα με τον σταυρό του δεν ήταν εκεί, το αποτέλεσμα θα ήταν εντελώς διαφορετικό».

«Όταν βλέπουμε συνήθως αυτούς τους τραυματισμούς, είναι συνήθως θανάσιμοι τραυματισμοί», πρόσθεσε ο γιατρός. «Στην περίπτωση του Άινταν, ήταν αρκετά τυχερός που η σφαίρα δεν διαπέρασε το θώρακά του, εξοστρακίστηκε από τον σταυρό που φορούσε». Ο σταυρός του Πέρι ήταν δώρο από τον πατέρα του τα περασμένα Χριστούγεννα.