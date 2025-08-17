Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Ένας 20χρονος άνδρας από την Φλόριντα σώθηκε χάρη στον σταυρό που φορούσε στο στήθος του.

Ο Άινταν Πέρι βρισκόταν στο σπίτι του φίλου του όταν πυροβολήθηκε κατά λάθος στο στήθος από ένα πιστόλι τον Ιούνιο, ανέφερε το FOX 25 . Ο Πέρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο HCA Florida Ocala και στο χειρουργείο.

Φορούσε τον χρυσό σταυρό, ο οποίος οι γιατροί πιστεύουν ότι ανέκοψε την πορεία της σφαίρας, γλιτώνοντας τα κύρια όργανά του από σοβαρό τραυματισμό. Η σφαίρα μπήκε στο στήθος του Πέρι και βγήκε κοντά στη μασχάλη του.

Ο Πέρι είπε στο FOX 35 ότι νόμιζε ότι θα πέθαινε αφού κοίταξε κάτω και είδε «τόνους αίματος». «Είναι απλώς μια υπενθύμιση τώρα – να μην σταματάς ποτέ να πιστεύεις», είπε ο Πέρι. 

«Συνέχισε να πιστεύεις και ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός» τόνισε.

Είπε ότι ενώ θεωρούσε τον εαυτό του θρησκευόμενο πριν από αυτό, η πίστη του έχει μόνο ενισχυθεί από τότε που συνέβη το περιστατικό. 

Ο Khafra Garcia Henry, χειρουργός τραυμάτων που χειρούργησε τον Perry, είπε ότι ο 20χρονος είναι «ένας πολύ τυχερός νέος άνθρωπος γιατί αν η αλυσίδα με τον σταυρό του δεν ήταν εκεί, το αποτέλεσμα θα ήταν εντελώς διαφορετικό».

«Όταν βλέπουμε συνήθως αυτούς τους τραυματισμούς, είναι συνήθως θανάσιμοι τραυματισμοί», πρόσθεσε ο γιατρός. «Στην περίπτωση του Άινταν, ήταν αρκετά τυχερός που η σφαίρα δεν διαπέρασε το θώρακά του, εξοστρακίστηκε από τον σταυρό που φορούσε». Ο σταυρός του Πέρι ήταν δώρο από τον πατέρα του τα περασμένα Χριστούγεννα. 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
07:46 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο

Μια 77χρονη Βρετανίδα πέθανε κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης, όταν το νοσοκομείο...
06:48 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

To Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξετάζει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) φαίνεται να εξετάζει την πιθανότητα να εκδώσει εντάλματα σ...
06:25 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone τραυμάτισε υπάλληλο σιδηροδρομικού σταθμού στο Βορόνεζ

Ένας υπάλληλος των σιδηροδρόμων τραυματίστηκε και μια γραμμή ρεύματος υπέστη ζημιές από επίθεσ...
05:05 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Σερβία: Συνεχίστηκαν για πέμπτη διαδοχική νύχτα τα επεισόδια στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν για άλλη μια νύχτα, την πέμπτη κατά σειρά, σε αρκετές πόλεις της Σερβ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»