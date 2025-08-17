e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών από αύριο

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιήσουν από αύριο, Δευτέρα 18 έως τις 22 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 67.677 δικαιούχους. Παράλληλα επισημαίνεται πως στους παραπάνω θα καταβληθούν συνολικά  53.688.748,03 ευρώ.

Αναλυτικά:

1) Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • από αύριο, Δευτέρα  18 έως τις 22 Αυγούστου 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ
  • στις 20 Αυγούστου 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).

2) Η ΔΥΠΑ καταβάλει:

  • 18.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους
  • 2.000.000 ευρώ σε για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 2.800 μητέρες
  • 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
07:21 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Vouchers για φθηνές διακοπές: Ποια πρέπει να εξαργυρωθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και ποια έρχονται το επόμενο έτος

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει οι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025»...
07:55 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για όσους έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους

Μπαράζ ελέγχων έχει ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε όσους έχουν θέσει σε...
07:42 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

ΔΥΠΑ και e- ΕΦΚΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και τις 22 Αυγούστου

Το συνολικό ποσό των 53.688.748,03 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 67.677 δικ...
18:56 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα η συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank

Ως ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα υποστηρίζει την συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»