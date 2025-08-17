e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών από αύριο

Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιήσουν από αύριο, Δευτέρα 18 έως τις 22 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 67.677 δικαιούχους. Παράλληλα επισημαίνεται πως στους παραπάνω θα καταβληθούν συνολικά 53.688.748,03 ευρώ.

Αναλυτικά:

1) Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

από αύριο, Δευτέρα 18 έως τις 22 Αυγούστου 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ στις 20 Αυγούστου 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).

2) Η ΔΥΠΑ καταβάλει: