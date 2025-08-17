e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών από αύριο

Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιήσουν από αύριο, Δευτέρα 18 έως τις 22 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 67.677 δικαιούχους. Παράλληλα επισημαίνεται πως στους παραπάνω θα καταβληθούν συνολικά 53.688.748,03 ευρώ.
Αναλυτικά:
1) Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- από αύριο, Δευτέρα 18 έως τις 22 Αυγούστου 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ
- στις 20 Αυγούστου 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
2) Η ΔΥΠΑ καταβάλει:
- 18.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους
- 2.000.000 ευρώ σε για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 2.800 μητέρες
- 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».