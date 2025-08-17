Ζήτησε διαζύγιο όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της είχε σχέση με συνάδελφό του: «Με κεράτωνε όσο φρόντιζα την ετοιμοθάνατη μητέρα μου»

Ο θάνατος της μητέρας είναι από τα πιο τραυματικά γεγονός στη ζωή του ανθρώπου και μπορεί να κλονίσει σημαντικά τον ψυχισμό του – αυτό συνέβη και στην περίπτωση μιας γυναίκας, η οποία δεν είχε την κατάλληλη συμπαράσταση από τον σύζυγό της.

Αφοσιώθηκε στη φροντίδα της ετοιμοθάνατης μητέρας της, μετακομίζοντας για να είναι μαζί της. Παράλληλα ο άνδρας της, όπως αποδείχτηκε ξεκινούσε ένα ειδύλλιο με μια συνάδελφό του, το οποίο έκρυβε για μήνες, μέχρι που το παραδέχτηκε μετά την κηδεία.

“Νόμιζα πως με στηρίζει”

Τώρα, η οικογένειά της, αλλά και η δική του, τη συμβουλεύουν να τον συγχωρέσει. Εκείνη, δεν είναι σίγουρη. Πριν από δύο χρόνια, η 25χρονη παντρεύτηκε τον 27χρονο. Έτσι, άρχισαν να προσπαθούν για το πρώτο τους παιδί.

Δυστυχώς, η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, σε τελικό στάδιο πριν από επτά μήνες – έχοντας περιθώριο ζωής τους έξι μήνες. Η μητέρα της ζούσε σε μια πόλη τρεις ώρες μακριά της, εκεί όπου μεγάλωσε και η γυναίκα. Είναι μοναχοπαίδι και έτσι αφοσιώθηκε στη φροντίδα της μητέρας της.

Παρά την εξάντληση, προσπαθούσε να είναι κοντά στην μητέρα της, με όλες της τις δυνάμεις. Με τον άνδρα της μιλούσε τακτικά και εκείνος τη στήριζε. Έτσι, δεν πίστεψε ποτέ ότι η προσωρινή της απουσία, θα ήταν πρόβλημα.

Πριν από έξι εβδομάδες, η μητέρα της τελικά πέθανε. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι, αφού τακτοποίησε τα διαδικαστικά μετά την κηδεία. Με τον άνδρα της, αποφάσισαν να πάνε σε σύμβουλο ώστε να διαχειριστούν το πένθος.

“Με πρόδωσε”

“Την περασμένη εβδομάδα, μου ομολόγησε πως, όσο εγώ έλειπα και ήμουν κοντά στην μητέρα μου, εκείνος έβγαινε με την Έμιλι, μια συνάδελφό του για τέσσερις μήνες τουλάχιστον”, εξηγεί.

“Δικαιολογήθηκε λέγοντας πως ένιωθε μοναξιά και εγώ δεν ήμουν συναισθηματικά διαθέσιμη, παρά τα τηλεφωνήματά μας. Διαλύθηκα. Όσο εγώ ήμουν στο πλάι της ετοιμοθάνατης μητέρας μου, στηρίζοντάς την στις χημειοθεραπείας, θρηνώντας την, εκείνος δημιουργούσε σχέση με μια άλλη”.

“Περίμενε μέχρι την κηδεία, μετά τις συνεδρίες στον σύμβουλο ψυχικής υγείας για να μου το πει – πράγμα που σημαίνει ότι έλεγε ψέματα όσο εγώ κανόνιζα την κηδεία της μητέρας μου”.

Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι και τώρα μένει στην καλύτερή της φίλη. Δεν αντέχει ούτε να τον βλέπει. Η οικογένεια και η δική της και του άνδρα της, επιμένει να τον συγχωρέσει για αυτό που έκανε.

Όλοι τους, θεωρούν ότι φταίει η εξουθένωση και πως είναι κάτι που βιώνουν όλα τα ζευγάρια – παρόλο που εκείνη κουβαλούσε όλο του βάρος της φροντίδας.

Θεωρούν ότι ο άνδρας θρηνούσε μαζί της και πιστεύουν ότι το διαζύγιο, θα είναι υπερβολή.