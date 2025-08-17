Τα βασικά σημεία της προσφοράς του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα παραχωρήσει μικροσκοπικές περιοχές στην κατεχόμενη Ουκρανία και το Κίεβο θα παραχωρήσει τμήματα της ανατολικής γης του, τα οποία η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να καταλάβει, βάσει των ειρηνευτικών προτάσεων που συζήτησαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ανέφεραν πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι λεπτομέρειες ήρθαν στο φως την επόμενη μέρα μετά τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε αεροπορική βάση στην Αλάσκα, στην πρώτη συνάντηση μεταξύ ενός προέδρου των ΗΠΑ και του επικεφαλής του Κρεμλίνου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για να συζητήσει με τον Τραμπ μια πιθανή λύση για να μπει τέλος στον πόλεμο πλήρους κλίμακας, τον οποίο ξεκίνησε ο Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2022. Αν και η σύνοδος κορυφής απέτυχε να εξασφαλίσει την εκεχειρία που είπε ότι ήθελε, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στον Σον Χάνιτι του Fox News ότι αυτός και ο Πούτιν συζήτησαν τις μεταβιβάσεις γης και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και ότι «συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό».

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», είπε, προσθέτοντας: «Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει. Ίσως πουν “όχι”».

Οι δύο πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα, δήλωσαν ότι η γνώση τους για τις προτάσεις του Πούτιν βασιζόταν κυρίως σε συζητήσεις μεταξύ ηγετών στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις συζητήσεις του στη σύνοδο κορυφής νωρίς το Σάββατο. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι προτάσεις του Πούτιν ήταν ένα εναρκτήριο τέχνασμα που θα χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις ή μάλλον μια τελική προσφορά που δεν υπόκειται σε συζήτηση.

Ουκρανική γη για ειρήνη

Εκ πρώτης όψεως, τουλάχιστον ορισμένες από τις απαιτήσεις θα αποτελούσαν τεράστιες προκλήσεις για την ουκρανική ηγεσία. Η προσφορά του Πούτιν απέκλεισε την κατάπαυση του πυρός μέχρι να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία, μπλοκάροντας ένα βασικό αίτημα του Ζελένσκι, η χώρα του οποίου πλήττεται καθημερινά από ρωσικά drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρωσική συμφωνία, το Κίεβο θα αποσυρθεί πλήρως από τις ανατολικές περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ με αντάλλαγμα τη ρωσική δέσμευση να παγώσει τις γραμμές του μετώπου στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, ανέφεραν οι πηγές.

Η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει οποιαδήποτε υποχώρηση από ουκρανικά εδάφη, όπως η περιοχή του Ντόνετσκ, όπου έχουν εγκατασταθεί τα στρατεύματά της και η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμεύει ως κρίσιμη αμυντική δομή για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων βαθύτερα στην επικράτειά της.

Η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να επιστρέψει σχετικά μικρές εκτάσεις ουκρανικής γης που έχει καταλάβει στις βόρειες περιοχές του Σούμι και της βορειοανατολικής περιοχής του Χάρκοβο, ανέφεραν οι πηγές.

Η Ρωσία κατέχει θύλακες στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο, συνολικής έκτασης περίπου 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με το ουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης του πεδίου μάχης Deep State. Η Ουκρανία ελέγχει περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονμπάς , το οποίο περιλαμβάνει τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ και διεκδικείται από τη Ρωσία.

Αν και οι Αμερικανοί δεν το έχουν διευκρινίσει αυτό, οι πηγές ανέφεραν ότι γνώριζαν ότι ο ηγέτης της Ρωσίας επιδιώκει επίσης -τουλάχιστον- την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας επί της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014. Δεν ήταν σαφές αν αυτό σήμαινε αναγνώριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή, για παράδειγμα, από όλες τις δυτικές δυνάμεις και την Ουκρανία. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του απορρίπτουν την επίσημη αναγνώριση της κυριαρχίας της Μόσχας στη χερσόνησο.

Είπαν ότι ο Πούτιν θα περίμενε επίσης την άρση τουλάχιστον ορισμένων από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, δεν μπορούσαν να πουν αν αυτό ισχύει τόσο για τις κυρώσεις των ΗΠΑ όσο και για τις ευρωπαϊκές.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν χρειάζεται άμεσα να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής αντιποίνων σε χώρες όπως η Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου – η οποία υπόκειται σε μια σειρά δυτικών κυρώσεων – αλλά ίσως χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

Η Ουκρανία θα αποκλειστεί επίσης από την ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, αν και ο Πούτιν φάνηκε ανοιχτός στο να λάβει η Ουκρανία κάποιο είδος εγγυήσεων ασφαλείας, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι δεν ήταν σαφές τι σημαίνει αυτό στην πράξη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι ο Τραμπ συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους το Σάββατο και επίσης έθιξε μια ιδέα για μια εγγύηση τύπου «Άρθρου 5» εκτός της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον όλων, βάσει της ρήτρας του Άρθρου 5. Η ένταξη στην Ατλαντική Συμμαχία είναι ένας στρατηγικός στόχος για το Κίεβο, ο οποίος κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της χώρας.

Η Ρωσία θα απαιτήσει επίσης επίσημο καθεστώς για τη ρωσική γλώσσα εντός ή εκτός της Ουκρανίας, καθώς και το δικαίωμα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να λειτουργεί ελεύθερα, ανέφεραν οι πηγές.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας κατηγορεί την εκκλησία που συνδέεται με τη Μόσχα ότι υποκινεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία διαδίδοντας φιλορωσική προπαγάνδα και στεγάζοντας κατασκόπους, κάτι που αρνείται η εκκλησία, η οποία λέει ότι έχει διακόψει τους κανονικούς δεσμούς με τη Μόσχα. Η Ουκρανία ψήφισε νόμο που απαγορεύει τις θρησκευτικές οργανώσεις που συνδέονται με τη Ρωσία, μία από τις οποίες θεωρεί την εκκλησία. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αρχίσει να επιβάλλει την απαγόρευση.