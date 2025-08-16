Ντόναλντ Τραμπ: «Θετικός στην παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας» γράφουν οι New York Times – Η στάση του Ζελένσκι

Μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι υποστηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με την παραχώρηση των μη κατακτημένων εδαφών στη Ρωσία, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ θα συζητήσει το σχέδιο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν.

Οι αναφορές ότι ο Τραμπ υποστηρίζει μια πιθανή παραχώρηση εδαφών σηματοδοτούν μια αλλαγή στις προηγούμενες απαιτήσεις του για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ πιστεύει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να διαπραγματευτεί γρήγορα, «εφ’ όσον ο Ζελένσκι συμφωνήσει να παραχωρήσει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, ακόμη και τις περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα».

Μιλώντας στο μέσο ενημέρωσης, ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Πούτιν αντάλλαξε την εκεχειρία σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ουκρανία στα τρέχοντα μέτωπα και μια γραπτή υπόσχεση να μην επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει, από την πλευρά του, ότι ο Πούτιν «απαιτεί de facto την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς», μια περιοχή που αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία. «Ο Τραμπ τείνει να το υποστηρίξει», υπογραμμίζει.

Η στάση του Ζελένσκι

Ενώ ο Πούτιν φέρεται να έχει προσφέρει την παύση των εχθροπραξιών και το πάγωμα της πρώτης γραμμής σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, ο Ζελένσκι το έχει ήδη αποκλείσει.

Ο Ζελένσκι απέρριψε οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση, λέγοντας ότι δεσμεύεται από το Σύνταγμα της Ουκρανίας. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συζητήσει το θέμα σε τριμερή συνάντηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να παραχωρήσει τον έλεγχο της περιοχής στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

«Αν αποσυρθούμε σήμερα από το Ντονμπάς – τα οχυρά μας, το έδαφος μας, τα υψώματα που ελέγχουμε – θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για τους Ρώσους να προετοιμάσουν μια επίθεση», είπε.

Η πρόταση θα έρχονταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».