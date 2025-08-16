Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αποσυρθεί από το Ντόνετσκ η Ουκρανία – Τι προσφέρει ως αντάλλαγμα

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απαίτησε η Ουκρανία να αποχωρήσει από την ανατολική ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, αλλά δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του πολεμικού μετώπου αν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Πούτιν έκανε την πρόταση αυτή κατά τη σύνοδο κορυφής που είχε με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ανέφεραν οι FT, επικαλούμενη τέσσερα άτομα με άμεση γνώση των συνομιλιών.

Σε αντάλλαγμα για την περιοχή του Ντονέτσκ, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα παγώσει το μέτωπο στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου οι δυνάμεις του κατέχουν εκτεταμένα εδάφη, και ότι δεν θα ξεκινούσε νέες επιθέσεις για κατάληψη επιπλέον εδαφών, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% του Ντονέτσκ, αλλά οι δυτικότερες πόλεις της περιοχής συνεχίζουν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο και είναι κρίσιμες για την στρατιωτική της άμυνα κατά μήκος του ανατολικού μετώπου.

Άτομα που γνωρίζουν τις σκέψεις του Ζελένσκι δήλωσαν ότι δεν θα συμφωνήσει να παραδώσει την περιοχή του Ντονέτσκ, αλλά ότι είναι ανοιχτός σε συζητήσεις με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα.

Επίσης, φέρεται ότι ο Ζελένσκι είναι ανοιχτός σε τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Πούτιν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.