Χρήστος Φωτίδης: «Ο 4χρονος ανιψιός μου γεννήθηκε με μία σπάνια αρρώστια, ο Άγιος Παΐσιος τον έκανε καλά»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Για τα θαύματα που έχει βιώσει στη ζωή του και τη στενή του σχέση με τη θρησκεία μίλησε ο Χρήστος Φωτίδης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα OnTime Σαββατοκύριακο.

«Πιστεύω βαθιά. Να σου αποκαλύψω ότι πέρυσι ο Άγιος Παΐσιος έκανε καλά τον 4χρονο ανιψιό μας. Γεννήθηκε με μια σπάνια αρρώστια, δεν περπατούσε, δεν μιλούσε, έμεινε για πολύ καιρό στο νοσοκομείο, γιατί ήταν νευρολογικής φύσης το πρόβλημα. Έπαιρνε πολλά φάρμακα αλλά δεν γινόταν τίποτα. Οι γονείς του τον πήγαν παντού» αποκάλυψε ο Χρήστος Φωτίδης.

«Ώσπου τυχαία έμαθαν για έναν γέροντα-καλόγερο στην Αλεξανδρούπολη και πήγαν στο μοναστήρι να τον δουν και να προσκυνήσουν. Ήταν απελπισμένοι. Τότε, ο γέροντας τους κοίταξε και τους είπε – το λέω όπως μου το είπαν και συγκινούμαι: «Περνάει από εδώ ο Άγιος Παΐσιος κι εγώ θα τον παρακαλέσω για το παιδί σας. Με τη χάρη του θα γίνει καλά». Και όπως το είπε, έτσι κι έγινε» συνέχισε.

«Είναι σαν να… άγγιξε ο Άγιος Παΐσιος τον ανιψιό μας και έγινε καλά. Ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Το παιδί τρέχει, μιλάει, ξανάρθε στη ζωή. Είναι μια χαρά. Αυτό που είδε ο κόσμος στη σειρά του Αγίου Παϊσίου με τα θαύματά του η οικογένειά μας το έχει ζήσει. Κάθε μέρα γίνονται θαύματα. Αρκεί να τα βλέπεις και να πιστεύεις σε αυτά» κατέληξε ο Χρήστος Φωτίδης.

