Αχαΐα: Μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Λιβάρτζι – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο, το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8) στον οικισμο Λιβάδι κοντά στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων, στην Αχαΐα.

Μάλιστα, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που δίνουν τη μάχη της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο αναφέρεται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.