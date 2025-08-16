Αχαΐα: Μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Λιβάρτζι – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αχαΐα φωτιά Καλάβρυτα

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο, το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8) στον οικισμο Λιβάδι κοντά στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων, στην Αχαΐα.

Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Λιβάρτζι – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – BINTEO

Μάλιστα, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που δίνουν τη μάχη της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο αναφέρεται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:12 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά – 56χρονος μαχαίρωσε στο στήθος την σύντροφό του

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στα Χανιά, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας π...
16:47 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Κορωπί: Φωτιά στην περιοχή Αγία Μαρίνα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην περιοχή Αγία Μαρίνα σ...
15:54 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: «Μαμά, μαμά, βοήθεια…» – Εθελοντής αφηγείται πώς έζησε τις ώρες της απόλυτης καταστροφής

Μεσημέρι Τρίτης 12 Αυγούστου. Το μήνυμα του 112 «εκκενώστε τώρα» φτάνει στα κινητά των κατοίκω...
15:26 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Αττική: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μέλη συμμορίας που παρίσταναν τους λογιστές και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα

Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης συμμορία, τα ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»