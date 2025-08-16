Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Λιβάρτζι – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – BINTEO

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Λιβάρτζι – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – BINTEO

Φωτιά σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο, εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/0) στον οικισμο Λιβάδι κοντά στο Λειβάρτζι Καλαβρύτων, στην Αχαΐα.

Πριν λίγα λεπτά εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο αναφέρεται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:26 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Αττική: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μέλη συμμορίας που παρίσταναν τους λογιστές και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα

Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης συμμορία, τα ...
15:16 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Λάρισα: Φωτιά στη Χάλκη – Κλειστή η Εθνική Οδός στο Μοσχοχώρι, τεράστιες ουρές στα διόδια – ΦΩΤΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χάλκης, σε παλιά χωματ...
13:35 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ηλεία: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/08) στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδ...
13:17 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Νέα προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό

Προθεσμία για τη Δευτέρα (18/08) για να απολογηθεί έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»