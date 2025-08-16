Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Λιβάρτζι – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – BINTEO

Φωτιά σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο, εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/0) στον οικισμο Λιβάδι κοντά στο Λειβάρτζι Καλαβρύτων, στην Αχαΐα.

Πριν λίγα λεπτά εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο αναφέρεται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.