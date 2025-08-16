Φωτιά στην Ηλεία: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Ηλεία: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/08) στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ελαιώνα, στον δήμο Πύργου, στην Ηλεία.

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση με ελαιώνες. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, οι φλόγες βρίσκονται κοντά στα σπίτια.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βυτιναίικα και Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 

