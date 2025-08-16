Σφακιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 82χρονος οδηγός – ΦΩΤΟ

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, νοσηλεύεται ένας 82χρονος οδηγός έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/08).

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr o 82χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και κατέληξε σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Από το σημείο παρελήφθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σφακίων και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, διενεργεί το ΑΤ Σφακίων ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν έχει προκύψει εμπλοκή άλλου οχήματος.