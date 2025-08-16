Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Ριαζάν – 11 νεκροί και 130 τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην ρωσική περιοχή Ριαζάν την Παρασκευή σκότωσε 11 ανθρώπους και άφησε 130 τραυματίες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας το Σάββατο.

Σε ανακοίνωσή του στο Telegram, το υπουργείο ανέφερε ότι οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν μέσα στα ερείπια στο σημείο της έκρηξης, 320 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το περιστατικό προκλήθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε ένα εργαστήριο του εργοστασίου.

Δεν δόθηκε καμία αιτία για την πυρκαγιά, ούτε ήταν σαφές τι παρήγαγε το εργοστάσιο. Ουκρανικά drones έχουν στο παρελθόν στοχεύσει στρατιωτικές και οικονομικές υποδομές στην περιοχή Ριαζάν. Τον Ιανουάριο, ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας είχαν χτυπηθεί από ουκρανικά drones.

Ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ανάφλεξη πυρίτιδας.