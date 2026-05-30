Με τίτλο: «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Αμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

– Το αυστηρό μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Αμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος.

– Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της «Γαλάζιας Πατρίδας», που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Δύο νέα «όπλα» κατά της στεγαστικής κρίσης. Ερχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του «Σπίτι μου», ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να «τρέξει» η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών.

– Η ΕΛΑΣ, η «Ελπίδα» και οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

– Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις! Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισ. ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνεια ύψους έως 8 δισ. ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35% έως και 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό έως 80% φέρει κρατική εγγύηση.

– Μέτωπο Ελλάδας – Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Eντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Aγκυρα.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Ολγα Κεφαλογιάννη, Συμεών Κεδίκογλου.

– Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κομμώτριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία.

– Τα δύο «στρατόπεδα» της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Οι «Ντάλτονς», οι «Μπαϊρακλάρ» και ο τελικός προορισμός των παράνομων όπλων που κατασχέθηκαν στη Θράκη.

