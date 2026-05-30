Ελένη Χατζίδου για το τέλος του Breakfast@Star: «Φεύγω με ψηλά το κεφάλι»

Η Ελένη Χατζίδου μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», για το τέλος του Breakfast@Star .

«Δύσκολη χρονιά, ανταγωνιστική, δεν θέλουμε με τίποτα να πέσει η διάθεσή μας. Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι ολοκληρώνεται η εκπομπή, δεν θέλω να κρύβομαι. Θέλω όμως να σκέφτομαι ότι έχουμε ακόμα έναν μήνα και θέλω να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε την ίδια διάθεση. Η ενημέρωση έγινε τη Δευτέρα και χαίρομαι που έγινε νωρίς», ανέφερε αρχικά.

«Στεναχωριέμαι γιατί την έχουμε δουλέψει και την έχουμε πονέσει τέσσερα χρόνια αυτή την εκπομπή. Στεναχωριέμαι για όσα ακούμε ότι έρχονται για όλους στην τηλεόραση» πρόσθεσε.

«Άκουσα σε συγκεκριμένη εκπομπή κάποιον να λέει ότι υπάρχει θέμα στην εκπομπή μας και στις σχέσεις μας. Δεν ξέρει τι του γίνεται και δεν έχει δει ποτέ την εκπομπή μας. Δεν ξέρω που αποσκοπεί αυτό και τι θέλει να κάνει. Όποιος αναλάβει καλώς να αναλάβει. Θα χαρώ διπλά αν κάποιος έχει ξεχωρίσει τόσο από την ομάδα μας και κάνει το επόμενο βήμα. Πες ό,τι θες, δεν μπορεί κανείς να πει για τις σχέσεις μας. Είμαστε από τις πιο δεμένες ομάδες. Απορούσαμε με την Μαίρη ποιος μπορεί να πει κάτι τέτοιο» περιέγραψε.

«Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, ευγνωμονώ το Star. Το έχω μέσα στην καρδιά μου. Κρατάω πάντα μόνο τα θετικά» εξομολογήθηκε.