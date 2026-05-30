Ελένη Χατζίδου για το τέλος του Breakfast@Star: «Φεύγω με ψηλά το κεφάλι»

Η Ελένη Χατζίδου μίλησε ανοιχτά για την ολοκλήρωση της εκπομπής «Breakfast@Star», εκφράζοντας τη στεναχώρια της για το τέλος μετά από τέσσερα χρόνια δουλειάς, αλλά και την ευγνωμοσύνη της προς το κανάλι Star. Τόνισε ότι φεύγει με ψηλά το κεφάλι, παρά την ανταγωνιστική χρονιά και τις γενικότερες ανησυχίες για το τηλεοπτικό μέλλον.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ελένη Χατζίδου Ετεοκλής Παύλου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι ολοκληρώνεται η εκπομπή, δεν θέλω να κρύβομαι», ανέφερε η Ελένη Χατζίδου, επιβεβαιώνοντας το τέλος του Breakfast@Star.
  • «Στεναχωριέμαι γιατί την έχουμε δουλέψει και την έχουμε πονέσει τέσσερα χρόνια αυτή την εκπομπή», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη λύπη της για την ολοκλήρωση της εκπομπής.
  • «Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, ευγνωμονώ το Star. Το έχω μέσα στην καρδιά μου» εξομολογήθηκε η Ελένη Χατζίδου, τονίζοντας την ευγνωμοσύνη της στο κανάλι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Ελένη Χατζίδου μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», για το τέλος του Breakfast@Star .

Ελένη Χατζίδου: Αποχώρησε αιφνιδίως από το Breakfast@Star

«Δύσκολη χρονιά, ανταγωνιστική, δεν θέλουμε με τίποτα να πέσει η διάθεσή μας. Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι ολοκληρώνεται η εκπομπή, δεν θέλω να κρύβομαι. Θέλω όμως να σκέφτομαι ότι έχουμε ακόμα έναν μήνα και θέλω να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε την ίδια διάθεση. Η ενημέρωση έγινε τη Δευτέρα και χαίρομαι που έγινε νωρίς», ανέφερε αρχικά.

«Στεναχωριέμαι γιατί την έχουμε δουλέψει και την έχουμε πονέσει τέσσερα χρόνια αυτή την εκπομπή. Στεναχωριέμαι για όσα ακούμε ότι έρχονται για όλους στην τηλεόραση» πρόσθεσε.

Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Τα στιγμιότυπα από τις οικογενειακές πασχαλινές διακοπές – «Γιατί στο τέλος, αυτό που μένει είναι το “μαζί”»

«Άκουσα σε συγκεκριμένη εκπομπή κάποιον να λέει ότι υπάρχει θέμα στην εκπομπή μας και στις σχέσεις μας. Δεν ξέρει τι του γίνεται και δεν έχει δει ποτέ την εκπομπή μας. Δεν ξέρω που αποσκοπεί αυτό και τι θέλει να κάνει. Όποιος αναλάβει καλώς να αναλάβει. Θα χαρώ διπλά αν κάποιος έχει ξεχωρίσει τόσο από την ομάδα μας και κάνει το επόμενο βήμα. Πες ό,τι θες, δεν μπορεί κανείς να πει για τις σχέσεις μας. Είμαστε από τις πιο δεμένες ομάδες. Απορούσαμε με την Μαίρη ποιος μπορεί να πει κάτι τέτοιο» περιέγραψε.

«Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, ευγνωμονώ το Star. Το έχω μέσα στην καρδιά μου. Κρατάω πάντα μόνο τα θετικά» εξομολογήθηκε.

Ελένη Χατζίδου: Οι ευχές στον Ετεοκλή Παύλου για την ονομαστική του εορτή – Η ρομαντική ανάρτηση στο Instagram
Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ