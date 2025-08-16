Πακιστάν: Τουλάχιστον 320 νεκροί σε ένα 48ωρο λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των πλημμυρών στη χώρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Πακιστάν: Τουλάχιστον 320 νεκροί σε ένα 48ωρο λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των πλημμυρών στη χώρα

Σε τουλάχιστον 320 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών σε ένα 48ωρο από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στο βόρειο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι πακιστανικές αρχές, οι οποίες ανέβασαν επίσης σε πάνω από 600 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου.

Από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις έχει κυρίως πληγεί η ορεινή επαρχία Χάιμπερ-Παστούνκβα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Μόνον σε αυτήν οι νεκροί ανέρχονται σε 307, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας αυτής, η οποία σημείωσε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πτωμάτων κάτω από τις λάσπες.

Φωτογραφία: AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:13 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Τραμπ: «Νομίζω ότι μια γρήγορη συμφωνία είναι καλύτερη από μια εκεχειρία – Ο Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός»

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει κατάπαυ...
10:50 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Τρ...
10:45 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Λευκός Οίκος: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι και ηγέτες του ΝΑΤΟ μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο...
10:10 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Τραμπ – Πούτιν: Οι 6 ώρες στην Αλάσκα και οι συμβολισμοί – Η επόμενη ημέρα μετά τη συνάντησή τους

Με μαχητικά αεροσκάφη, κόκκινο χαλί και ένα ελπιδοφόρο σύνθημα — «Επιδιώκοντας την Ειρήνη» — κ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»