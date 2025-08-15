Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 190 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 190 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες – ΒΙΝΤΕΟ
Φωτό αρχείου

Οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το βόρειο Πακιστάν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 194 ανθρώπους σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 500.

Τουλάχιστον 180 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Εννέα ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, ενώ πέντε έχασαν τη ζωή τους στην τουριστική περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν.

 

