Χαμός στο TikTok με λαβράκι που κόστισε 200 ευρώ σε ελληνικό εστιατόριο – ΒΙΝΤΕΟ

Στο επίκεντρο της συζήτησης για τις υψηλές τιμές στην εστίαση, που στην Ελλάδα επικεντρώνονται κυρίως στα νησιά, προστέθηκε πρόσφατα ένα περιστατικό από τις ΗΠΑ που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Χρήστης του TikTok με το όνομα Mister Lewis αποκάλυψε λογαριασμό-σοκ από ένα ελληνικό εστιατόριο στο Μαϊάμι, όπου η τιμή από ένα λαβράκι άγγιξε τα 210 δολάρια, δηλαδή περίπου 200 ευρώ.

Το βίντεο που ανάρτησε στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που λαμβάνει τον λογαριασμό στο «estiatorio Milos», ένα πολυτελές εστιατόριο γνωστό για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα του, το οποίο λειτουργεί σε πολλές μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο. Η συνολική χρέωση έφτασε τα 469,35 δολάρια (περίπου 430 ευρώ), προκαλώντας την έκπληξη τόσο του ίδιου του πελάτη όσο και των διαδικτυακών χρηστών που παρακολούθησαν το βίντεο.

Σύμφωνα με το αναλυτικό μενού που δημοσίευσε ο Mister Lewis, οι τιμές των πιάτων ήταν οι εξής: ελληνική σαλάτα στα 24 δολάρια, φασόλια 52 δολάρια, τηγανητά κολοκυθάκια 21 δολάρια, λαβράκι στα 210 δολάρια και μπακλαβάς στα 20 δολάρια.

Η ανάρτηση γρήγορα συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς να εκφράζουν ειρωνεία για το πόσο υπερτιμημένο ήταν το γεύμα. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς σχολιασμούς ήταν η φράση «In Greek we say: Se piasane Amerikanaki» («Σε πιάσανε Αμερικανάκι»), που σατιρίζει την εμπειρία του πελάτη ως θύμα υπερβολικής χρέωσης λόγω του ότι είναι ξένος. Παράλληλα, Έλληνες χρήστες σχολίασαν πως οι τιμές αυτές είναι εντελώς παράλογες για τα ελληνικά δεδομένα και καταδεικνύουν μια τάση υπερβολής, ιδιαίτερα όταν συγκριθούν με τις τιμές στην Ελλάδα.

Το «estiatorio Milos» έχει φήμη που βασίζεται στην αυστηρή επιλογή πρώτων υλών και την ποιότητα των πιάτων που προσφέρει, γεγονός που δικαιολογεί σε κάποιο βαθμό τις υψηλές τιμές. Ωστόσο, ο λογαριασμός αυτός αποτέλεσε αφορμή για ευρύτερη συζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σχετικά με το κατά πόσο η ελληνική κουζίνα σε διεθνές επίπεδο προσαρμόζεται σε αγορές με διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες, συχνά με τιμές που θεωρούνται απαγορευτικές για τον μέσο καταναλωτή στην Ελλάδα.

Η υπόθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία και στην Ελλάδα, ειδικά σε τουριστικές περιοχές και νησιά, το ζήτημα των υπερβολικών τιμών σε βασικά πιάτα, όπως η χωριάτικη σαλάτα, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Πολλοί πολίτες και επισκέπτες επισημαίνουν πως η «τουριστική αισχροκέρδεια» παραμένει μείζον πρόβλημα, που πλήττει την εικόνα του ελληνικού τουρισμού και την εμπειρία των επισκεπτών.