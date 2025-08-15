Φωτιές: «Η Χίος μας θα ξαναγεννηθεί από τις στάχτες της» – Η συγκινητική ανάρτηση του δημάρχου του νησιού

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο δήμαρχος της Χίου κ. Ιωάννης Μαλαφής, λόγω της ονομαστικής εορτής της κόρης του, επισημαίνοντας ωστόσο, ότι φέτος, η «καρδιά μας είναι βαριά και πονά για την Αμανή που πληγώθηκε από την φωτιά».

Ο δήμαρχος μεταξύ άλλων ανέφερε ακόμη ότι «σήμερα, η ευχή μου γίνεται και υπόσχεση. Πως θα σταθούμε όρθιοι, θα ξαναφυτέψουμε ελπίδα».

«Η Χίος μας θα ξαναγεννηθεί από τις στάχτες της»

«Σήμερα, στη χάρη της Παναγίας, γιορτάζει η δική μου Μαρία. Το παιδί μου. Φέτος όμως, η καρδιά μας είναι βαριά και πονά για την Αμανή, που πληγώθηκε από τη φωτιά.

Μια φωτιά που μάτωσε τη βορειοδυτική Χίο, εκεί όπου όλες αυτές τις ημέρες ζήσαμε τραγικές καταστάσεις, δίπλα στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για να σώσουν το βιός τους.

Σήμερα, η ευχή μου γίνεται και υπόσχεση: πως θα σταθούμε όρθιοι, θα ξαναφυτέψουμε ελπίδα και η Χίος μας θα ξαναγεννηθεί από τις στάχτες της… Καλή δύναμη σε όλους, να είμαστε γεροί», έγραψε αναλυτικά.

