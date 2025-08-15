Άρης Μουγκοπέτρος: Έπαιξε κλαρίνο για πρώτη φορά μετά τον ακρωτηριασμό του – «Είχα τάξει στην Παναγία…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άρης Μουγκοπέτρος
Φωτογραφία: Instagram/aris_mougopetros

Ήταν Απρίλιος του 2025 όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του Άρη Μουγκοπέτρου, στη διάρκεια παραδοσιακού γλεντιού στα Τριπόταμα Αχαΐας. Από την έκρηξη ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έχασε δύο δάχτυλα, ενώ ένα τρίτο ακρωτηριάστηκε κατά το ήμισυ. 15 Αυγούστου σήμερα και ο μουσικός θέλησε να εκπληρώσει το τάμα που είχε κάνει στην Παναγία.

Μάλιστα, κατέγραψε την συγκινητική στιγμή που το εκπληρώνει, σε βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram. Στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος εξομολογήθηκε πως είχε τάξει στην Παναγία, αν επιβίωνε έπειτα από την περιπέτεια που πέρασε, να παίξει ένα τραγούδι με το κλαρίνο του στις 15 Αυγούστου, για χάρη της.

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως εφόσον ζήσω, ύστερα από αυτή την περιπέτεια, στις 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για χάρη της κι ας είναι και με το ένα χέρι μου», ανέφερε αρχικά.

Συνεχίζοντας, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε ότι: «Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και με εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί.

Συγχωρέστε με για κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω έπειτα από 4 μήνες. Χρόνια πολλά σε όλους».

Στο βίντεο, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου παίζει το παραδοσιακό τραγούδι «Μαρία λεν την Παναγιά».

