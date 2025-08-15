Ρία Ελληνίδου: Πλήρωσε τα διόδια για το όχημα που βρισκόταν από πίσω της – «Ζω μεγάλες στιγμές»

Ρία Ελληνίδου
Η Ρία Ελληνίδου μπορεί να έχει γίνει ευρέως γνωστή τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις επιτυχίες της, ωστόσο εργάζεται στον χώρο της μουσικής από μικρή ηλικία. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει ξεχωρίσει όχι μόνο για την φωνή της, με την οποία μπορεί να ερμηνεύσει διαφόρων ειδών κομμάτια, αλλά και για τον χαρακτήρα της, για τον οποίο όλοι μιλούν με πολύ καλά λόγια.

Το πόσο πρόσχαρη και ευγενική είναι, μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και από αυτά που ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία την ακολουθούν χιλιάδες.

Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες ανήρτησε ένα νέο βίντεο στο προφίλ της στο TikTok. Σε αυτό την βλέπουμε να είναι συνοδηγός μέσα σε ένα αμάξι και να κερνάει τα διόδια του οχήματος που είναι πίσω από εκείνη.

Στο βίντεο, η οδηγός δίνοντας τα λεφτά στον άνθρωπο που βρίσκεται στο σημείο είσπραξης, ακούγεται να λέει: «Πληρώνουμε και τους πίσω και να πείτε ότι είναι κερασμένα από την κυρία Ελληνίδου».

«Εσείς είστε η Ρία Ελληνίδου; Γεια σας, σας ακούω», απαντάει ο ευδιάθετος εργαζόμενος.

Από την πλευρά της, η αγαπημένη τραγουδίστρια χαμογελαστή αναφέρει: «Γεια σας, να είστε καλά. Ζω μεγάλες στιγμές!».

@riaellinidou Κερνάμε κ διόδια .. 🤣🤣🤣 #riaellinidou #fyp #greektiktok #τικτοκ_ελλαδα #λολ ♬ original sound – Ria Ellinidou

