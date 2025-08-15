Έλενα Κώνστα: «Δέχτηκα λεκτική επίθεση από τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού που έπαιζα μουσική» – Η καταγγελία στο Instagram

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Έλενα Κώνστα
Φωτογραφία: Instagram/kwnstaelena

Θύμα λεκτικής επίθεσης καταγγέλλει πως έπεσε η Έλενα Κώνστα, από ιδιοκτήτη μαγαζιού στην Ερέτρια, στο οποίο το βράδυ της Πέμπτης (14/8) πήγε να παίξει μουσική. Η γνωστή DJ και ραδιοφωνική παραγωγός περιέγραψε τα όσα δυσάρεστα έζησε, σε Instagram story που ανέβασε στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/8).

Στο βίντεο που ανήρτησε, η Έλενα Κώνστα εμφανώς λυπημένη, ανέφερε ότι: «Ήθελα να ηρεμήσω για να κάνω αυτό το story και να πω πραγματικά ένα συγγνώμη στους ανθρώπους που ήρθατε σήμερα να περάσουμε μια όμορφη παραμονή της Παναγίας εδώ στην Ερέτρια. Τόσα χρόνια επαγγελματίας, 5 χρόνια στον χώρο της μουσικής και 10 στα media, δεν με έχει προσβάλλει ξανά άνθρωπος τόσο πολύ».

«Δυστυχώς, στη 1 ώρα που έπαιζα μουσική, αναγκάστηκα έπειτα από λεκτική επίθεση από τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού να φύγω. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη αλλά ήθελα να κάνω αυτό το story με χαμόγελο και όχι όπως ήμουν όταν βγήκα από το μαγαζί. Πραγματικά θέλω να πω χίλια συγγνώμη σε όποιον άνθρωπο ήρθε. Σίγουρα συνεχίστε με τον DJ του μαγαζιού, που είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε, να έχετε καλή Παναγία. Πραγματικά… Τι να πω;», συνέχισε η DJ.

Ακόμη, έγραψε: «Δεν ξέρω τι να πω, απλά συγγνώμη για όσους ήρθατε κι έπαιξα μόνο μια ώρα αλλά έγινε -αυτό-, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι ήταν αδύνατο να μείνω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:13 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Άντζελα Δημητρίου: Η ανάρτηση της «Λαίδη» για τα γενέθλιά της και οι τρυφερές ευχές της Όλγας Κιουρτσάκη

Η Άντζελα Δημητρίου έχει ζήσει μία μυθιστορηματική ζωή με δύσκολες στιγμές αλλά και πάρα πολλέ...
10:25 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι ελληνικές οικογένειες όπως στο παρελθόν είναι ευχή και κατάρα» – Όσα είχε πει για τη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του 1 χρόνο πριν

Το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη, έπειτα από εισαγγ...
08:56 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Και κάποιοι ίσως και να χαίρονται» – Το ξέσπασμα του δημοσιογράφου, Τάσου Τεργιάκη

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε χθες η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε την είσοδο κρατικού ...
08:15 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Η πρώτη βόλτα με τον νεογέννητο γιο τους και οι μοναδικές στιγμές που κατέγραψαν – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μό...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»