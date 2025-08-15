Έλενα Κώνστα: «Δέχτηκα λεκτική επίθεση από τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού που έπαιζα μουσική» – Η καταγγελία στο Instagram

Θύμα λεκτικής επίθεσης καταγγέλλει πως έπεσε η Έλενα Κώνστα, από ιδιοκτήτη μαγαζιού στην Ερέτρια, στο οποίο το βράδυ της Πέμπτης (14/8) πήγε να παίξει μουσική. Η γνωστή DJ και ραδιοφωνική παραγωγός περιέγραψε τα όσα δυσάρεστα έζησε, σε Instagram story που ανέβασε στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/8).

Στο βίντεο που ανήρτησε, η Έλενα Κώνστα εμφανώς λυπημένη, ανέφερε ότι: «Ήθελα να ηρεμήσω για να κάνω αυτό το story και να πω πραγματικά ένα συγγνώμη στους ανθρώπους που ήρθατε σήμερα να περάσουμε μια όμορφη παραμονή της Παναγίας εδώ στην Ερέτρια. Τόσα χρόνια επαγγελματίας, 5 χρόνια στον χώρο της μουσικής και 10 στα media, δεν με έχει προσβάλλει ξανά άνθρωπος τόσο πολύ».

«Δυστυχώς, στη 1 ώρα που έπαιζα μουσική, αναγκάστηκα έπειτα από λεκτική επίθεση από τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού να φύγω. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη αλλά ήθελα να κάνω αυτό το story με χαμόγελο και όχι όπως ήμουν όταν βγήκα από το μαγαζί. Πραγματικά θέλω να πω χίλια συγγνώμη σε όποιον άνθρωπο ήρθε. Σίγουρα συνεχίστε με τον DJ του μαγαζιού, που είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε, να έχετε καλή Παναγία. Πραγματικά… Τι να πω;», συνέχισε η DJ.

Ακόμη, έγραψε: «Δεν ξέρω τι να πω, απλά συγγνώμη για όσους ήρθατε κι έπαιξα μόνο μια ώρα αλλά έγινε -αυτό-, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι ήταν αδύνατο να μείνω».