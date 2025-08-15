Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι ελληνικές οικογένειες όπως στο παρελθόν είναι ευχή και κατάρα» – Όσα είχε πει για τη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του 1 χρόνο πριν

Το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη, έπειτα από εισαγγελική εντολή, σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης λίγες ώρες αργότερα, μέσω δήλωσης που συνέταξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Γεώργιος Β. Μερκουλίδης, έδωσε τη δική του απάντηση.

Στη δήλωσή του ο επιτυχημένος τραγουδιστής τόνισε ότι οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική «εν αγνοία του» και «χωρίς τη συγκατάθεσή του», έπειτα από εισαγγελική εντολή που, όπως καταγγέλλει, βασίστηκε σε αίτημα μελών της οικογένειάς του, με τα οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα, ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας, γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του 15 Αύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί σαββατοκύριακο, εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».

Όσα είχε πει 1 χρόνο πριν

Τον Μάιο του 2024 είχε γίνει γνωστή η δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω, με την οποία συνεργαζόταν επαγγελματικά για χρόνια.

Και ενώ εκείνη την περίοδο πολλά είχαν ακουστεί και πολλοί ήταν οι φίλοι, οι γείτονες και οι συνεργάτες των δύο αδελφών που είχαν τοποθετηθεί για το θέμα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης τέλη Ιουνίου μέσα από μία συνέντευξη που έδωσε στην Κατερίνα Καινούργιου, θέλησε να πει τη δική του πλευρά.

Σε μία συνέντευξη που διήρκησε 28 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφρασε τη λύπη του για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην οικογένειά του, αποκάλυψε ότι ούτε οι σχέσεις με τη μητέρα του είναι όπως πριν και εξέφρασε την άποψή του για τις ελληνικές οικογένειες που είναι “χτισμένες” με έναν τρόπο πιο παλιό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει: «Φανταστείτε στο δικό μου μυαλό τι έχει γίνει. Είναι μία υπόθεση που δεν περίμενα ότι θα συμβεί στα 50 μου χρόνια. Και όμως συνέβη. Είναι μία δοκιμασία που μου βάζει ξανά ο Θεός για να δει αν αλλαξοπιστήσω. Είναι μια υπόθεση που είναι στην αρχή. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε. Είμαι γεννημένος για να ενώνω τα πράγματα για το καλό κι όχι να δημιουργώ κακές ενέργειες και σχέσεις και δυνάμεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπούνε όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τα όριά του και ποιος είναι τι. Για εμένα είναι πολύ στενάχωρο αλλά έχω φτάσει σε σημείο που ο Γιώργος σκέπτεται πράγματα γιατί έχω θιγεί επαγγελματικά και προσωπικά σε μεγάλο βαθμό».

«Αυτό είναι για τώρα, πιστεύω τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Το πρόβλημα είναι προσωπικό και επαγγελματικό, έχει να κάνει με όλα. Πιστεύω ότι ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αν εγώ είμαι λάθος, τότε θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη. Εγώ θέλω να είμαι μεγαλόψυχος και να πιστεύω στο καλό. Ο χρόνος θα δείξει», είχε ξεκαθαρίσει.

Οι σχέσεις με τη μητέρα του και η επικοινωνία με την αδελφή του

Συνεχίζοντας, ο επιτυχημένος τραγουδιστής είχε εξομολογηθεί πως: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι σχέσεις με τη μητέρα μου δεν είναι είναι οι καλύτερες, όπως πριν. Από την άλλη αυτό αυτόματα φέρνει και μία ελευθερία. Για αυτό λένε ότι οι ελληνικές οικογένειες όπως στο παρελθόν είναι ευχή και κατάρα, με την έννοια ότι οι γονείς κι οι συγγενείς που δεν τους επιλέγουμε, είναι πάνω μας και ο καθένας σκέφτεται με αγάπη, από αγάπη το κάνει, αλλά με αγάπη σύμφωνα με το πώς θέλει ο άλλος να είσαι. Εγώ νιώθω ότι μέσα από αυτό απέκτησα μια ελευθερία!».

Στη συνέχεια είχε αποκαλύψει ότι η Βάσω Μαζωνάκη είχε επικοινωνήσει μαζί του: «Είναι δυνατόν να μη με έχει πάρει; Εννοείται μου τηλεφώνησε. Η υποχώρηση δεν είναι ωραία στα αυτιά μου. Το πρόβλημα δεν το δημιούργησα εγώ, δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για κάτι, και δεν απολογούμαι, απολογείται αυτός που είναι ένοχος. Εγώ δεν έχω να απολογηθώ ούτε για τη ζωή μου, ούτε για αυτό που συμβαίνει».

«Ο χρόνος θα δείξει τι θα γίνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αν η ζωή και ο τρόπος και ο χρόνος και η ενέργεια είναι να σε πάνε εκεί, έτσι θα γίνει. Θα κρατήσω τις καλές αναμνήσεις από τους γονείς και τις αδελφές μου, που αγαπώ και ας βάλουν μυαλό», είχε τονίσει.

Ακόμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει ότι: «Μια συγγνώμη δεν φτάνει για να τα αλλάξει όλα… Δεν με αφήνει ο Θεός να καταστραφώ. Κάνω ένα restart που με ευχαριστεί. Είναι δυνατόν να μην εμπιστεύεται κανείς την οικογένειά του;».

«Δεν μου αρέσουν τα κλισέ, αλλά όταν κάποιος είναι κοντά, σου προσφέρει, καλό είναι να μπουν τα πράγματα στη θέση τους», είχε καταλήξει.