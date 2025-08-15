Βάσω Γουλιελμάκη: «Κόβει» την ανάσα με το μαύρο της μπικίνι στην Τζια

Ήρεμες στιγμές, μακριά από την βουή και τους έντονους ρυθμούς της πόλης, απολαμβάνει η Βάσω Γουλιελμάκη όπως φροντίζει να γνωστοποιεί μέσα από τα social media στους διαδικτυακούς της φίλους. Αυτές τις ημέρες, μάλιστα, η γοητευτική ηθοποιός έχει επιλέξει την Τζια για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών.

Βάσω Γουλιελμάκη για Καίτη Κωνσταντίνου: «Δεν γνώριζα τίποτα για το πρόβλημα υγείας της, ήταν τόσο δυνατός άνθρωπος»

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πριν από λίγες ώρες, η Βάσω Γουλιελμάκη θέλησε να μοιραστεί ένα δροσερό φωτογραφικό στιγμιότυπο από την τελευταία θαλασσινή της εξόρμηση ανεβάζοντας, ακόμα περισσότερο, τις ήδη υψηλές θερμοκρασίες. Κι αυτό μιας και τον πρώτο λόγο σ’ αυτό είχε η καλλίγραμμη της σιλουέτα.

«Καλοκαιράκι» έγραψε λιτά η Βάσω Γουλιελμάκη στη λεζάντα της νέας της δημοσίευσης με τους διαδικτυακούς της φίλους να σπεύδουν να γεμίσουν τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με θερμά σχόλια για την 55χρονη ηθοποιό.

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν παραλείπει να μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στη Τζιά με τους ακόλουθούς της όπως έκανε και πριν από μια περίπου εβδομάδα, με φωτογραφία πάλι από την παραλία

 

