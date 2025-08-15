Πυρκαγιές: Σε εξέλιξη η κατάσβεση στη Χίο – Καλύτερη η εικόνα στην Πάτρα

Συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια των δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση των πυρκαγιών σε Χίο και Πάτρα, τα τελευταία ενεργά μέτωπα από τις δεκάδες φωτιές που έκαψαν μεγάλο μέρος της χώρας τις τελευταίες 3 ημέρες.

Χίος: Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Καμπιά και την Λεπτόποδα της Χίου, όπου νωρίτερα την Πέμπτη (14/8) προέκυψαν αναζωπυρώσεις που σήμαναν εκ νέου συναγερμό στις δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί.

Με διαφορά 15 λεπτών, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τα χωριά Καμπιάς και Λεπτόποδα.

Μήνυμα έστειλε το 112 και προς τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Λεπτόποδα Χίου, με το οποίο τους καλεί να απομακρυνθούν προς την Κέραμο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς

Στην περίπτωση της Πάτρας, αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στον Μπάλα της Αχαΐας, στα αριστερά της ιεράς μονής του Αγίου Νικολάου, κινητοποίησε ξανά την πυροσβεστική.

Πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή έφτασαν στο σημείο και η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα το βράδυ της Πέμπτης.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Πέμπτης (14/8) η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των δύο ατόμων, καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπήρξαν μαρτυρίες που είχε στη διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.

Λίγο πριν τις 20:00, πάντως, οι κάτοικοι στην περιοχή Μπάλας και Δραγώλενα έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις τις πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 222 πυροσβέστες με 73 οχήματα και 8 πεζοπόρα τμήματα.

Επίσης, από αέρος επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

