Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος – Είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή μεταξύ Άνω Λιοσίων και Νέας Περάμου στις 23:57 και οι επιβάτες προωθήθηκαν στον τελικό τους προορισμό με το τρένο, χωρίς μετεπιβίβαση σε λεωφορεία της Hellenic Train.

Νωρίτερα, η εταιρεία είχε ενημερώσει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πέριξ της σιδηροδρομικής γραμμής, ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Άνω Λιοσίων και Νέας Περάμου από τις 22:50.

Η αμαξοστοιχία 2304 (Πειραιάς – Κιάτο) με 123 επιβάτες παρέμεινε στον σταθμό Άνω Λιοσίων και η αμαξοστοιχία 2305 (Κιάτο – Πειραιάς) με 37 επιβάτες στον σταθμό Νέας Περάμου.