Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος – Είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος – Είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή μεταξύ Άνω Λιοσίων και Νέας Περάμου στις 23:57 και οι επιβάτες προωθήθηκαν στον τελικό τους προορισμό με το τρένο, χωρίς μετεπιβίβαση σε λεωφορεία της Hellenic Train.

Νωρίτερα, η εταιρεία είχε ενημερώσει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πέριξ της σιδηροδρομικής γραμμής, ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Άνω Λιοσίων και Νέας Περάμου από τις 22:50.

Η αμαξοστοιχία 2304 (Πειραιάς – Κιάτο) με 123 επιβάτες παρέμεινε στον σταθμό Άνω Λιοσίων και η αμαξοστοιχία 2305 (Κιάτο – Πειραιάς) με 37 επιβάτες στον σταθμό Νέας Περάμου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
02:30 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Πυρκαγιές: Σε εξέλιξη η κατάσβεση στη Χίο – Καλύτερη η εικόνα στην Πάτρα

Συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια των δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την πλήρη οριοθέτηση και κ...
00:45 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Φαντασμαγορικές εικόνες από την περιφορά της εικόνα της Παναγιάς στην παραλία του Αλμυροπόταμου

Η ώρα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας, αυτή της Κοίμησης της Θεοτόκου έφτασε. Την Παρασκευή...
00:17 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Παρασκευή 15 Αυγούστου

Αλλαγές θα υπάρξουν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αθήνα, λόγω τη...
23:45 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Πλοίο αποδίδει τιμές στην Τήνο με φωτοβολίδες και καπνογόνα – Εντυπωσιακές εικόνες

Οι εορτασμοί για την γιορτή της Παναγίας κορυφώνονται την Παρασκευή (15/8), όμως το νησί της Τ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»