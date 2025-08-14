Ταϊβάν: Η συγκλονιστική στιγμή που το φτερό γιγαντιαίου Boeing 747 ακουμπάει στον διάδρομο κατά την προσγείωση – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Την συγκλονιστική στιγμή που το φτερό ενός μεταγωγικού αεροσκάφους Boeing 747, στην Ταϊβάν, αγγίζει τον διάδρομο προσγείωσης λόγω των ισχυρών ανέμων, κατέγραψε ο κάμερα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ταϊπέι.

Το γιγαντιαίο αεροπλάνο αγγίζει την άσφαλτο του διαδρόμου και, χτυπημένο από μια ριπή ανέμου γέρνει προς την μία πτέρυγα πρώτα και αμέσως μετά προς την άλλη. Η εμπορευματική πτήση 5X61 της United Parcel Service (UPS) Express αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χονγκ Κονγκ-Τσεκ Λαπ Κοκ (HKG) με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Ταϊπέι-Ταογιουάν, στην Ταϊβάν.

Τα πλάνα δείχνουν το αεροσκάφος να κατεβαίνει για να προσγειωθεί σε μια απίστευτα άβολη γωνία, λόγω των ανέμων.  Καθώς πλησίαζε τον διάδρομο προσγείωσης, ταλαντεύτηκε υπερβολικά και η δεξιά πτέρυγά του χαμήλωσε τόσο, που ο κινητήρας κινητήρας  του αεροσκάφους ακούμπησε στον διάδρομο και τον γρατζούνισε. Αυτό προκάλεσε αμέσως μια «έκρηξη» σπινθήρων, ενώ το αεροπλάνο στην συνέχεια έγειρε και προς την άλλη πτέρυγα.

Το Jumbo Jet, έφτασε στο αεροδρόμιο την ώρα που το σάρωναν οι θυελλώδεις άνεμοι του τυφώνα Podul.  Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, το αεροπλάνο πραγματοποίησε τρεις προσεγγίσεις στον διάδρομο 05L πριν προσγειωθεί με επιτυχία.

Σε έκθεση περιστατικού από το Δίκτυο Ασφάλειας της Αεροπορίας αναφέρεται: “Η πτήση 5X61 της UPS, ένα Boeing 747-8F, υπέστη κρούση από το pod του κινητήρα κατά τη διάρκεια νυχτερινής προσγείωσης στον διάδρομο 05L στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ταϊπέι-Ταογιουάν της Ταϊβάν (TPE).

“Κατά τη στιγμή της άφιξης, αναφέρθηκαν ισχυροί ριπές ανέμων που σχετίζονταν με τον τυφώνα Podul. Στις 11:20 UTC, η πτήση διέκοψε την προσέγγιση στον διάδρομο 05L και πραγματοποίησε αναστροφή. Το αεροσκάφος πήρε θέση για άλλη προσέγγιση, η οποία επίσης ματαιώθηκε.

“Στις 12:08 UTC, το αεροσκάφος προσγειώθηκε μετά την τρίτη προσέγγιση και τροχοδρόμησε στο διάδρομο προσγείωσης. Οι φωτογραφίες μετά το συμβάν δείχνουν ότι ένα κάλυμμα είχε αποκολληθεί από τον κινητήρα”.

Το αεροσκάφος ολοκλήρωσε την κύλισή του χωρίς περαιτέρω περιστατικό και τροχοδρόμησε προς το διάδρομο προσγείωσης. Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο κινητήρας #4 υπέστη ζημιά στην άτρακτο του.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό.

