Ξέσπασε η Νεσχάν Μουλαζίμ: «Φοβήθηκα για το μωρό μου, φρίκαρα»

Στις 28 Ιουλίου η Νεσχάν Μουλαζίμ αποκάλυψε πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Στέλιο Πολογεώργη. Μάλιστα, έχει εξομολογηθεί πως λόγω της οστεοπόρωσης που αντιμετωπίζει στη διάρκεια της κύησής της, κινείται με αμαξίδιο.

Το πρωί της Πέμπτης (14/8) η Νεσχάν Μουλαζίμ ανέβασε δύο βίντεο με την μορφή του Instagram story, στα οποία ξέσπασε για την κατάσταση των πεζοδρομίων, τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία υποδομή ούτε για πολίτες με αναπηρία, ούτε για τις μαμάδες που χρειάζεται να κυκλοφορήσουν έχοντας τα μωρά τους σε καρότσια.

Συγκεκριμένα, η Νεσχάν Μουλαζίμ ανέφερε: «Καλημέρα σε όλους! Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί καίγεται η Ελλάδα, καίγεται και η Τουρκία. Δεν έχει μείνει δάσος, δεν έχει μείνει ανάσα, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι τραγικό όλο αυτό που ζούμε, αλλά ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο, είναι γιατί λόγω της οστεοπόρωσης κύησης που έχω κινούμαι με αμαξίδιο».

«Όλο αυτό το καιρό που κινούμαι με αμαξίδιο, έχω πάθει σοκ που θεωρείται ότι είμαστε Ευρώπη, που θεωρούμαστε εξελιγμένοι και δεν είμαστε τίποτα. Αυτό που έχω καταλάβει τώρα που κυκλοφορώ με το αμαξίδιο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο για όλο αυτό το παράπονο που βγάζουν», συνέχισε η μέλλουσα μητέρα.

Επιπλέον, η Νεσχάν Μουλαζίμ εξήγησε πως: «Όλο αυτό που ζουν είναι τραγικό. Οι ράμπες είναι κλειστές από τα αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια είναι τραγικά για να μπορέσεις να κυκλοφορήσεις με αμαξίδιο. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε οι μαμάδες τα παιδιά σας με τα καροτσάκια σε αυτά τα πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει καμία υποδομή για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, ούτε για τα μωρά!».

«Είναι τραγικό όλο αυτό. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μια από τις καλύτερες περιοχές της Αθήνας, στη Γλυφάδα, παρκάραμε και με το καροτσάκι θέλαμε να πάμε να ψωνίσουμε κάτι για την μπέμπα μας. Νόμιζα ότι πόνεσε η μέση μου, φοβήθηκα για το μωρό μου γιατί τρανταζόμουν τόσο πολύ. Δε μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο πέρα. Φρίκαρα!», κατέληξε.