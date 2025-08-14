Λευτέρης Πανταζής: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Καμπή της Άρτας – Η ανάρτηση στο Instagram

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λευτέρης Πανταζής
Φωτογραφία: Instagram/lepa_official

Την ακύρωση της συναυλίας που είχε απόψε (14/8) στην Καμπή της Άρτας, λόγω  των καταστροφικών πυρκαγιών, ανακοίνωσε ο Λευτέρης Πανταζής με ανάρτησή του στο Instagram προφίλ του.

Ο Λευτέρης Πανταζής δημοσίευσε σε Instagram story του την αφίσα που είχε κυκλοφορήσει για την αποψινή συναυλία, ανακοινώνοντας πως ακυρώνεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί με τον επιτυχημένο ερμηνευτή θα εμφανίζονταν: η Γιώτα Γρίβα, η Κόνι Μεταξά, ο Θάνος Τζάνης, ο Δημήτρης Νάστος, ο Ζήσης Τσολακίδης και ο Κωνσταντίνος Σούρλας.

