Ιωάννα Τούνη: Η απάντησή της για την απουσία του γιου της από τα γενέθλιά της – «Ο Πάρης έχει και πατέρα»

Η Ιωάννα Τούνη αυτές τις ημέρες βρέθηκε στην Ίμπιζα μαζί με τους κολλητούς της φίλους και την ξαδέλφη της, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Τόσο η εορτάζουσα όσο και οι υπόλοιποι καλεσμένοι, ανέβασαν στα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τις ημέρες που πέρασαν στο διάσημο νησί.

Πριν από λίγες ώρες, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο προφίλ της στο TikTok, από τα γενέθλιά της. Στην ανάρτησή της, η influencer και επιχειρηματίας έχει γράψει: «Στα γενέθλιά μου φέτος δεν σήκωσα τηλέφωνα. Όλοι όσοι ήθελα να βρίσκονται μαζί μου εκείνη την ημέρα ήταν. Μόνο ο Παρούλης έλειπε, που μου τραγούδησε το happy birthday στο τηλέφωνο και του υποσχέθηκα να σβήσουμε μια τούρτα μαζί μόλις τον δω».

Το αρνητικό σχόλιο και η απάντησή της

Παρ’ ότι το βίντεο που ανέβασε στο TikTok γέμισε γρήγορα με θετικά μηνύματα, υπήρξαν και ελάχιστοι χρήστες της πλατφόρμας που σχολίασαν με αρνητικό τρόπο το γεγονός πως η influencer πέρασε τα γενέθλιά της μακριά από το 2 ετών παιδί της.

Μάλιστα, μία χρήστης του μέσου έγραψε στα σχόλια του βίντεο: «Το ότι χαίρεσαι που τα καλύτερα σου γενέθλια τα θεωρείς στο Ντουμπάι με άσχετους και ξένους ανθρώπους, σκορπώντας άσκοπα τόσα χρήματα για να ταΐσεις όλους αυτούς τους καημένους, νομίζοντας ότι ήρθαν επειδή σε αγαπάνε και όχι επειδή είχαν την ευκαιρία να πάνε στο Ντουμπάι με όλα τζάμπα, και δεν έκανες τα γενέθλια σου μαζί με τον πιο σημαντικό άνθρωπο, που θα έπρεπε να είναι το παιδί σου και χωρίς όλα αυτά τα λούσα, με ξεπερνάει πραγματικά! Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά εκεί έξω δεν έχουν να φάνε και εσύ προκαλείς. Θα μου πείτε τώρα δικά της είναι ό,τι θέλει τα κάνει και θα συμφωνήσω. Αλλά στν ζωή δεν έχουν σημασία οι πολυτέλειες, αλλά οι όμορφες μικρές στιγμές μας, με αγαπημένους ανθρώπους. Γιατί δυστυχώς η ζωή είναι πολύ μικρή και όλα θα μείνουν (υλικά αγαθά). Χρόνια πολλά!».

Η Ιωάννα Τούνη διαβάζοντας το σχόλιο θέλησε να απαντήσει και έγραψε: «Για αρχή δεν βρίσκομαι Ντουμπάι! Επίσης άσχετοι οι επί χρόνια κολλητοί μου και η ξαδέλφη μου δεν νομίζω… Επίσης ο Πάρης έχει και πατέρα και οι δικηγόροι αυτές τις ημέρες του Αυγούστου όρισαν ότι το παιδί μου θα πρέπει να δει τον πατέρα του! Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον».