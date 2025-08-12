Ιωάννα Τούνη: «Ευχαριστώ που είστε η οικογένειά μου» – Η νέα ανάρτηση από την Ίμπιζα για τα γενέθλιά της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni

Την Ίμπιζα επέλεξε φέτος η Ιωάννα Τούνη για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Μάλιστα, μαζί της είναι οι αγαπημένοι της φίλοι, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό της στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα.

Όπως είναι φυσικό, η επιτυχημένη influencer κάνει συχνά αναρτήσεις στο προφίλ της στο Instagram, στο οποίο μοιράζεται διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές που περνάει με τους δικούς της αυτές τις ημέρες.

Το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), η Ιωάννα Τούνη έκανε μία νέα δημοσίευση στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτή, ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από την τρίτη έκπληξη που της έκαναν οι φίλοι της στην Ίμπιζα.

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni

Στην ανάρτηση βλέπουμε την influencer να ποζάρει φορώντας το μαγιό της, ενώ έχει δίπλα της μία τούρτα η οποία γράφει πάνω: «Χρόνια πολλά J».

Ακόμα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της ορισμένα βίντεο στα οποία διασκεδάζει με τους κολλητούς της.

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni

«𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐆𝐢𝐫𝐥. Ευχαριστώ τόοοοσο πολύ για τις υπέροχες ευχές, συμπεθέρες μου… Πραγματικά με κάνετε να χαμογελάω όλη μέρα! Σας στέλνω πίσω όλη την αγάπη x1000.

Σβήνω τα 32 κεράκια και το γιορτάζω στο πιο όμορφο μέρος, με τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Ευχαριστώ που είστε η οικογένεια μου, αυτοί που διάλεξα και που κάνουν τη ζωή μου να μοιάζει πάντα με διακοπές! Στα επόμενα κεφάλαια… να είναι όλα τόσο γεμάτα όσο αυτό εδώ», έχει γράψει στη λεζάντα η Ιωάννα Τούνη.

