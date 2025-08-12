Νίκος Ορφανός για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε: «Το έμαθα 20 μέρες αφού γεννήθηκε η κόρη μου»

Ένα σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του αντιμετώπισε πριν από λίγο καιρό ο Νίκος Ορφανός. Ο γνωστός ηθοποιός είχε διαγνωστεί με έναν όγκο στο κεφάλι, ο οποίος ονομάζεται κρανιοφαρυγγίωμα, και χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο Ανόβερο της Γερμανίας. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην περιπέτεια που πέρασε και στον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν τα παιδιά του, στο να το παλέψει.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ορφανός εξομολογήθηκε πως: «Τα παιδιά μου ήταν η πρώτη μου δύναμη στο πρόβλημα που αντιμετώπισα με την υγεία μου! Το έμαθα 20 μέρες αφού γεννήθηκε το κορίτσι μας και ήμουν τόσο ευτυχισμένος από αυτό το γεγονός, που αυτό μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω. Και το πάλεψα».

«Πρέπει πάντα να βρίσκεις τους ανθρώπους που σε εμπνέουν. Καμιά φορά στη ζωή σου μπορεί να έρθει μία κρίσιμη στιγμή, που πρέπει να δώσεις μία πολύ κρίσιμη μάχη. Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος από πριν για αυτή την δύναμη, εκείνη την ώρα το χτίζεις. Έτσι έκανα κι εγώ», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ορφανός ανέφερε ότι: «Βέβαια μετά έγινα πολύ συναισθητικά ευάλωτος, γιατί πήρα χιλιάδες μηνύματα αγάπης, τα διάβαζα και καθόμουν κι έκλαιγα σαν μικρό παιδί».